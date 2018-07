«No quería matarle, solo castigarle»

Fría, sin mostrar arrepentimiento alguno y justificando que las repetidas y cruentas agresiones que infringió a su hijastro, de nueve años, eran por su mal comportamiento, amparándose en que la cultura china no recrimina el castigo físico a un menor en la medida que lo hace la occidental y, más en concreto, en España. Así es Na Li, la mujer que presuntamente asesinó de una brutal paliza con un palo al hijo de su pareja el 8 de mayo de 2016 en la calle Doctor Juan de Padilla, de la capital grancanaria.

CANARIAS7 desvela las declaraciones de esta mujer, de 40 años de edad, que permanece en prisión a la espera de ser juzgada por el que se convertirá el primer caso de la provincia de Las Palmas en el que un fiscal, Miguel Pallarés, pide la pena de prisión permanente revisable para un acusado.

Na Li confesó, tanto en sede judicial como ante los forenses que realizaron el expediente psiquiátrico de imputabilidad, que su vida en familia era «triste». «Tenía intención de separarme, pero no tenía donde ir y aguantaba por los niños porque mi pareja es viejo, 17 años mayor que yo y hasta le faltan dientes», relató. Ella vivía con el hijo de su novio –ya fallecido– y otro que habían tenido en común: «Con mi hijastro había que tener mucha paciencia y su propia madre decía que era un malcriado. Cuando pasó lo de niño, yo tenía mucha presión y estaba muy cansada porque mi pareja no me ayudaba. El niño se rebelaba continuamente y no acataba mis órdenes, me porfiaba y no quería estudiar y el límite de mi paciencia acabó cuando me enteré de que pegaba a su hermano pequeño de dos años», manifestó a los forenses.