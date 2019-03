Una familia rota por el dolor

Se llama Shuzhi Lu y es la madre biológica de un niño al que arrancaron la vida de forma cruel un 8 de mayo de 2016 en la capital grancanaria. Y lo hizo la actual pareja sentimental de su ex, según reconoció en el juicio esta semana, a golpes con las manos y con un palo con un clavo de acero en su punta durante más de 40 minutos. Una agresión brutal que acabó con la vida de una criatura de nueve años y sumió en la angustia a Shuzhi Lu y su familia.

Esta mujer de 51 años y que se ha personado en el juicio como acusación particular, llegó desde China a la isla de Gran Canaria en busca de trabajo para conseguir un futuro mejor y aquí conoció a Rongchao Huang –acusado de no haber hecho nada para evitar que Na Li apalizara a su hijo–, un compatriota suyo con el que comenzó una relación sentimental. Tras un tiempo noviazgo y convivencia, ella se quedó embarazada de un niño –la víctima– que nacería el 22 de noviembre de 2006. Esa fecha fue de «felicidad plena» para ambos, como cuenta Shuzhi Lu, aunque la misma no duró mucho porque al poco tiempo, ese vínculo afectivo entre ambos se rompió y regresó de nuevo a China con el pequeño, ajenos ambos a la tragedia que ocurriría nueve años después.

Shuzhi Lu cuenta a este periódico que al principio, la relación entre su ex, la actual pareja y ella era cordial y por eso cedió a dejar que trajeran al menor a Gran Canaria: «Me decía que había tenido otro hijo y el niño se criaría con su hermano y con su pareja, que era una persona buena. Por eso accedí sin pensar que nada de esto fuese a ocurrir», manifiesta.

Tenían contacto habitual hasta «unos seis meses antes de la desgracia», narra Shuzhi Lu. «Llamaba y ella me decía que siempre el niño estaba estudiando y muy ocupado y mientras, el padre me explicaba que estaba trabajando todo el día. Na Li me ponía excusas para no pasarle el teléfono o hacer una videollamada con mi hijo», relata.

Pero llegó el mes de mayo de 2016 y un día, mientras Shuzhi Lu estaba visitando a su familia en China, la llamó una amiga de Gran Canaria para decirle que algo había pasado: «Me llamaron y me dijeron que habían leído en el periódico una noticia de una mujer china que había matado a su hijastro en Gran Canaria. Yo le dije que era imposible que fuese mi hijo a pesar de que me insistía en la noticia». Luego, cuando vio los nombres de los acusados, se le vino el mundo encima. «Llamé muchísimas veces al padre del niño y a su pareja y no lo cogían y por eso fui a cambiar los billetes de vuelta para venirme a Gran Canaria lo más rápido posible. Nada más pisar la isla, fui al juzgado a preguntar por lo que había ocurrido y fue cuando un abogado me dijo lo que habían hecho con mi hijo». En ese momento se derrumbó: «Jamás olvidaré ese instante y como se ve vino el mundo encima», recuerda.

«Me dieron mareos y me pasé muchos días llorando. Tenía mal cuerpo y apenas podía ni siguiera mirar el móvil porque no me tenía en pie...», confiesa la madre del menor asesinado.

Ahora, más de dos años después, afirma tener la cabeza más fría para decir que «el padre ha sido más malo que ella porque si me hubiese dicho que había problemas con el niño, me lo habría llevado conmigo sobre la marcha y no fue así. No me dijo nunca nada y permitió lo que pasó y se podría haber evitado. Es imposible que nunca lo tocara o mirara para ver las marcas que tenía. No me lo creo», sostiene convencida.

Ahora, solo espera que «se haga justicia y que los dos sean condenados aunque, si me preguntan a mí, personalmente sería feliz si los dos pasan los mismos años en prisión porque ambos fueron responsables. Que pasen el máximo tiempo en la cárcel ya que, aunque no me devolverán a mi hijo, al menos pagarán por lo que hicieron. Acabaron con la vida de mi niño, pero también con la de toda mi familia que ha pasado unos años llenos de angustia», narra Shuzhi Lu, que estará en la isla hasta el último día del juicio para ver «si se hace justicia».