La denunciante: «Lo recuerdo todo como un verdadero despropósito»

Explicaciones.

El cabecilla de esta presunta trama, según el fiscal, Luis Troya, negó ayer todos los hechos que se le imputan y detalló que en ningún caso hizo negocios con el Ayuntamiento ya que se limitó a comprar una parte de la empresa de Morales y la misma no se encargó «jamás» de hacer trabajos para el Consistorio: «No quería ni podía hacerlo. Las compras del Ayuntamiento las siguió haciendo Morales con la parte de la empresa que se quedó», detalló.

Por su parte, el dueño de la ferretería señaló en la vista que «siempre he sido el que suministraba material al Ayuntamiento porque Luis no podía hacerlo. Nunca tuve un contrato y claro que no facturé más de la cuenta porque ni siquiera me han pagado aún lo que me deben. Facturábamos todos los vales y me deben más de 50.000 euros», dijo.