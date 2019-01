«En los permisos, el riesgo cero no existe»

Vallejo calificó de «compleja» la labor de conceder permisos penitenciarios a los presos y valora para ellos «muchos factores como el comportamiento del recluso, la asunción de la responsabilidad de sus hechos, el riesgo de fuga, el tiempo de cumplimiento de la condena, el que hayan satisfecho la responsabilidad civil... Numerosas variables que se analizan antes de otorgar este tipo de beneficios y que, en su gran mayoría, no tienen incidencias», relató. Para ello, la magistrada consideró fundamental el «trato directo que tenemos con los presos y, aunque hay 860 en la prisión de Juan Grande, de ellos tenemos a unos 300 de los que estamos muy pendientes», sobre todo, apuntó, por el «tipo de acto cometido». Por ejemplo, «los que están penados por delitos de sangre, abusos o agresiones sexuales, los tenemos muy en cuenta», reconoció. «Yo no solo leo los documentos que me llegan al juzgado y no siempre estoy de acuerdo con los informes que emiten los profesionales de la Junta de Tratamiento y, por eso, realizamos entrevistas personales para valorar los casos de forma detallada ya que, considero, que no se puede ser ni tajante cerrando la posibilidad a todos los presos de salir a la calle, ni excesivamente flexible concediendo todo lo que nos pidan. El riesgo cero no existe, eso está claro, y no se trata de trámite matemático en el que nunca puede producirse un quebrantamiento», declaró a este periódico.

Hay que destacar que, en España, el incumplimiento de los permisos apenas supone un 0,37% de los 120.000 autorizados de media cada año, sin contar los concedidos los fines de semana. Es decir, en el 99,63% de los casos sí se cumplen, según Instituciones Penitenciarias.

Sin querer personalizar en ningún preso, la responsable del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Las Palmas de Gran Canaria apuntó que «hay casos concretos en los que debemos ser más estrictos», como es el de Torres Baena, al que le han rechazado las numerosas peticiones formuladas por él hasta el momento.