El pederasta de la batucada seguirá en prisión provisional

Según el auto emitido por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, el acusado Eduardo Paz Alcalde deberá seguir entre rejas a la espera de que se resuelva el recurso de casación que presentó en el Supremo debido a que «el acusado había cometido hechos muy graves siendo las víctimas menores y teniendo en cuenta que se trata de delitos de naturaleza sexual, el riesgo de reitereración delictiva no es en absoluto descartable y no puede asumirse por este órgano de enjuiciamiento por más que la sentencia no sea firme», manifiesta. Añade el auto que el hecho de que el acusado fuera a vivir en Madrid y no en Fuerteventura «no elimina este riesgo, pues evidentemente resultaría difícil que cometiera hechos semejantes con los mismos niños y niñas, pero sí podría cometerlos con otros».

Por este motivo el tribunal ha considerado necesaria la prórroga de la prisión provisional del acusado a la espera del Alto Tribunal en uno de los casos de pederastia más importantes de las islas. Eduardo Paz fue condenado como autor de ocho delitos de abusos sexuales continuados sobre menor de 13 años, otro de abuso sexual puntual sobre menor de 13 años, un delito de producción de material pornográfico relativo a menores de edad y un último delito de exhibición de material pornográfico a menores.