Urgencias, a Clavijo: «aceptamos sus disculpas, pero el daño ya está hecho»

Fernando Clavijo sugirió en una entrevista en COPE Canarias que el caos de las Urgencias en el hospital Insular era culpa de los médicos cuando se le preguntó por la denuncia que 23 de los 26 médicos del citando servicio habían presentado ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas. «Igual el problema no es del Gobierno. No creo que la Fiscalía solucione los problemas de Urgencias, y a lo mejor resulta que al llevarlo allí, se lleva por delante a profesionales, Imagino que esto lo habrán medido», afirmó.

Disculpas aceptadas

Los profesionales consideraron las palabras de Clavijo «completamente desafortunadas aunque luego se retractara (en Twitter) pero, lo cierto, es que en un primera momento ha dicho lo que ha dicho y quedó patente», indicó el portavoz, quien añadió que aunque aceptan «sus disculpas, el daño está hecho y, por supuesto, la respuesta no se ha hecho esperar», incidió.

El portavoz de los médicos de Urgencias del Insular quiso hacer especial hincapié en que el detonante que les llevó a tomar medidas y alzar la denuncia de su situación ante la Físcalía Provincial de Las Palmas son «los mensajes de amenazas de las que hemos sido sujeto en redes sociales». «Nosotros no estamos buscando ningún fin electoralista con algunos han manifestado. Nosotros no decidimos cuándo se publican esos mensajes en redes sociales y ha sido ahora. Si hemos tenido la suerte o no de que ha sido en un momento preelectoral, no ha sido culpa nuestra ni nuestro fin», enfatizó.

Fuentes agradeció en nombre del servicio el «masivo apoyo que recibió el equipo de Urgencias» en la protesta en la que se contó con la presencia de usuarios y compañeros «a los que estamos muy agradecidos por bajar a la calle aunque sea diez minutos». «Urgencias somos todos y afecta a todos por igual», sentenció.

La misma fuente dijo que los problemas de masificación del servicio persisten y, por lo tanto, continuarán «para adelante con la denuncia en el Ministerio Fiscal, del que están a la espera de que se pronuncie».