Los sindicatos se levantan de la mesa sectorial de Sanidad

La advertencia de las organizaciones sindicales CCOO, CEM, SATSE y UGT de convocar una huelga sanitaria si la consejera de Sanidad, Teresa Cruz, insistía en no respetar los acuerdos firmados en mesa sectorial durante los dos últimos años de la anterior legislatura, se materializará si el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, «no desbloquea esta situación en los próximos quince días» al no considerar a la responsable sanitaria una «interlocutora válida». «Si en este tiempo no obtenemos una respuesta favorable nos veremos abocados a convocar una huelga en la sanidad pública de Canarias», sentencian.

Los cuatro sindicatos con representación mayoritaria en la mesa sectorial de sanidad abandonaron ayer el encuentro con la administración sanitaria tras cerca de tres horas de reunión –se inició a las 10.00 horas– y tras un receso ante su negativa de no rectificar su gestión de anular la oferta pública de empleo (OPE). Además criticaron la ausencia de la consejera de Sanidad y la directora del Servicio Canario de Salud (SCS) en este tercer encuentro entre representantes de los trabajadores y la administración sanitaria, a pesar de que «su presencia hoy (por ayer) era de vital importancia». En su lugar se presentó Francisco Artiles, director de Recursos Humanos.

Los sindicatos Asaca, Intersindical Canaria (IC) y Sepca permanecieron en reunión junto con los técnicos de Sanidad.

El pasado mes de septiembre la consejera de Sanidad, Teresa Cruz, anunciaba que no cumpliría con los acuerdos de la última sectorial –el 7 de agosto– en la que se comprometió a continuar con los plazos decididos al final de la última legislatura para este proceso selectivo y que había arrancado en el mes de mayo o con los exámenes de las categorías de Enfermería, Matronas y Fisioterapeutas a los que se presentaron 10.265 opositores para acceder a 1.280 plazas vacantes.