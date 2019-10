Los sindicatos amenazan con movilizaciones y huelga si Sanidad no rectifica

Representantes de las cuatro sindicatos mayoritarias en la Mesa Sectorial de Sanidad, convocada para mañana en Las Palmas de Gran Canaria, han coincidido este miércoles en rueda de prensa en señalar que la consejera de Sanidad, Teresa Cruz, ha "suspendido" en sus apenas cien días en el cargo y ya no es "una interlocutora válida".

En concreto, el representante de la Federación de Servicios Públicos de UGT de Canarias, Francisco Bautista, transmitió a Cruz el mensaje "claro" de que los representantes sindicales no firman acuerdos con partidos políticos sino con el Gobierno autonómico "y queremos que se cumplan por ambas partes".

José Alonso, secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Canarias, criticó los "incumplimientos" que en opinión de los sindicatos ha cometido el nuevo equipo de la Consejería de Sanidad, que a su juicio tiene "cero conocimiento" en gestión sanitaria.

"Han llegado como si la Historia empezara con ellos y han desbaratado todo lo anterior", señaló Alonso, al tiempo que Francisco Bautista de UGT consideró que son "gente inexperta en sanidad pública" que han nombrado "tarde y mal" a los responsables de los hospitales incurriendo "en la dedocracia que antes desde la oposición criticaban a CC".

Pero las mayores críticas de las fuerzas sindicales se centran en el aplazamiento de las fechas de exámenes de la oferta pública de empleo en las diferentes categorías del Servicio Canario de la Salud que se habían pactado con el anterior Ejecutivo regional, y han reprochado que para este organismo ahora no sea importante evitar que se convoquen sólo en Canarias, de forma que puedan concurrir aspirantes de otras comunidades autonómicas.

Al respecto Leopoldo Cejas, del sindicato de enfermería Cemsatse, puso como ejemplo que en su sector si la convocatoria se realiza solo en Canarias habría 29.000 solicitudes, pero si coincide con la prueba en Andalucía la cifra sería de 14.000.

Levy Cabrera, del sindicato médico CEM, coincidió en que es "triste" perder esta oportunidad, pues se había acordado convocar para el 17 de noviembre los exámenes de médicos de familia y urgencias, entre otras especialidades, junto con las comunidades de Castilla y León, Madrid y Andalucía, mientras que la de pediatras había sido prevista para el 1 de diciembre.

Por ello ahora los sindicatos reclaman a la Consejería de Sanidad que no se precipite en fijar una fecha para las pruebas en la que Canarias "vaya sola" sino con el mayor número de comunidades autónomas en simultáneo que sea posible, o de lo contrario aumentará el riesgo de que los aspirantes locales se queden sin plaza.

Francisco Bautista, de UGT, reprochó a los dirigentes del área el que "no se pueda llegar a una Consejería y decir que lo firmado anteriormente no vale para nada", y advirtió a Cruz de que si cumple el acuerdo estatal para aumentar la estabilidad del personal, y reducir el empleo temporal al 8 por ciento, ya no será una interlocutora válida y los sindicatos "tendremos que hablar directamente con el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres".

En alusión a la consejera indicó que los sindicatos se han presentado a unas elecciones, las sindicales, y añadió que los progresistas que antes decían que iban a cambiar las formas y ser transparentes "ahora no nos cogen el teléfono y han borrado de golpe y porrazo de la página web del SCS el compromiso por la sanidad en Canarias".

La Consejería tiene mañana una oportunidad para reconducir la situación y rectificar su postura sobre los acuerdos ya cerrados o de lo contrario, indicó Bautista, la respuesta será "contundente" y "nos verán en las calles" con medidas de presión, entre las que los sindicatos no descartan una huelga en la sanidad pública canaria. .