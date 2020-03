La ONU: si el virus sigue sin control matará a millones de personas

Hacía falta un líder en el caos mundial del coronavirus y este jueves el secretario general de la ONU, António Guterres, se puso a la altura. En su primera conferencia de prensa virtual, advirtió de que estamos viviendo una crisis global «como ninguna otra en los 75 años de historia de Naciones Unidas», organización creada a raíz de la II Guerra Mundial. Una crisis que no se puede atajar con las respuestas unilaterales de cada país, sino con una respuesta global.

El virus no respeta fronteras. Que España o Italia aíslen a sus ciudadanos no lo frenará, si otros países no toman las mismas medidas. Esa es la complejidad de la crisis, no solo en la respuesta médica a la pandemia, sino en la que requerirá la recesión global «de una dimensión récord», que se avecina a tanta velocidad que «ya es casi una certeza».

Por eso la ONU aplaude la cumbre de emergencia que tendrán los líderes del G-20 la próxima semana para responder a «los retos épicos» que presenta la pandemia del coronavirus, en la que participará también el Secretario General de la ONU. «Mi mensaje central es claro: Vivimos una situación sin precedentes en la que las reglas normales no aplican», atajó. El nuevo enemigo invisible demanda, sobre todo, coordinación «de las principales economías del mundo», creatividad para aplicar políticas innovadoras «a la altura de una crisis de naturaleza única», y una respuesta de gran magnitud «semejante a la escala» de esta pandemia. «Estamos en guerra con un virus», resumió. «Y si dejamos que el virus se propague como un incendio fuera de control, especialmente en las economías más vulnerables del mundo, matará a millones de personas».