La consejera de Sanidad denuncia que le "mueven la silla"

La consejera de Sanidad, Teresa Cruz (PSOE), ha denunciado que "ciertos intereses" le quieren "mover la silla" con una campaña de "desgaste" que viene de atrás, en la que se le culpa "de todo", cuando sus decisiones de "inexperta", ha ironizado, han ayudado a que las islas sean el segundo territorio de España menos afectado por el coronavirus.

"Supe manejar la crisis del 30 de enero (el primer positivo de España, en La Gomera). Tuve la capacidad de decidir en un momento complicado, porque Canarias vive del turismo, cerrar un hotel con 865 personas, y no me tembló la mano. Esta inexperta ha tomado decisiones que nos han llevado a donde estamos", se ha defendido Cruz, en una entrevista con La Diez Capital Radio de Tenerife.

Y el "donde estamos", para la consejera canaria de Sanidad, es claro: las islas, subraya, son el segundo territorio de España menos afectado de España por la epidemia del Covid-19.

Cruz ha concedido esta entrevista al día siguiente de que el presidente de Canarias, su compañero de partido Ángel Víctor Torres, encargara la coordinación del Comité de Gestión de la Emergencia Sanitaria a Conrado Domínguez, el director del Servicio Canario de la Salud que cesó en el cargo a su llegada a la Consejería y mano derecha de su antecesor en Sanidad, José Manuel Baltar.

La consejera dice que estos días se siente "en la picota del coronavirus", porque "algunos han visto en esta alarma sanitaria una oportunidad para intentar desgastar", como asegura que vienen haciendo con ella desde que fue nombrada al frente de Sanidad.

"Me parece lamentable que, mientras hay personas que fallecen, mientras estamos ante una crisis sanitaria inédita que no sabemos qué proyección va a tener, alguien pretenda buscar rédito particular a esta crisis", denuncia Teresa Cruz, que cuando se le pregunta "qué hay detrás de esa campaña", responde: "Los intereses particulares de unos cuantos, porque los resultados están ahí".

A su juicio, parece que a "ciertos intereses" les "molesta que esta crisis se está abordando con solvencia por el momento por parte de la Consejería de Sanidad".

"Me achacan falta de liderazgo, me achacan desorganización... pues si desorganización es haber tenido resultados positivos, bienvenida sea esa desorganización que me atribuye quien desconoce absolutamente lo que está haciendo la Consejería de Sanidad", añade.

Teresa Cruz rechaza además que se le culpe de que el material de protección escasee en los hospitales, porque ese es un problema que están afrontando todas las comunidades autónomas.

En esta entrevista, la consejera ha dado las gracias a los profesionales sanitarios por su compromiso y a los ciudadanos por "quedarse en casa y ayudar entre todos a para la curva del virus" y ha pedido que dejen trabajar a los responsables de la Sanidad pública "con la cabeza fría", porque "lo peor está por llegar".

"Parece que yo soy culpable de que falte material, de que haya un contagio significativo de la población, parece que soy la responsable de todo, de que salga el sol, de que lloviera ayer. Hay que ser más serio. Si me quieren mover la silla, que me la muevan. Lo han estado haciendo todo este tiempo, lo único que pido es que me dejen trabajar, que dejen trabajar a los sanitarios sin distracción porque, de verdad, lo peor está por venir", ha insistido.

¿Y cuál es el escenario que espera la Consejería de Sanidad? Que el pico de contagios en Canarias, si sigue la misma progresión que se ha observado en otro lugares del mundo, llegue "a mitad de abril". En esa fecha, el crecimiento de casos alcanzará su máximo.

"A partir de ahí empezaremos a decrecer. Esa es la proyección con la que la Consejería está trabajando, para eso hemos integrado todos nuestros recursos en la red para dar la respuesta adecuada", explica.