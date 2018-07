Sanidad cita a pacientes para cirugías y consultas para 2021

La Asociación para la Defensa del Paciente no da «demasiado crédito» al descenso de las listas de espera y de los tiempos de demora anunciados por la Consejería de Sanidad el pasado lunes cuando hizo públicos los datos referentes al corte de 30 de junio. Su presidente Guillermo de la Barreda asegura que a día de hoy el Servicio Canario de Salud (SCS) sigue dando citas para fechas «hasta 2021 que, en muchos casos solo consta en el papel que le imprimen en administración al paciente o como en otros tantos se les comunican vía telefónica por lo que si pierden el documento o se olvidan de la fecha tendrán que empezar de nuevo el protocolo».

De la Barreda destaca que esto imprime mayor «incertidumbre» al usuario porque, según denuncia «no consta en el sistema informático porque las agendas de esos años no están abiertas para no contabilizar a los pacientes y sus demoras en las listas de espera que Sanidad da a conocer cada seis meses. Los eliminan». En este sentido, puntualiza que la Asociación para la Defensa del Paciente dispone de denuncias de usuarios SCS que aluden a la «desaparición» de sus citas en el sistema informático del sistema público canario, de citas con especialistas que alcanzan a 2021 para cirugía, especialidades médicas o pruebas diagnósticas. «Casos como el de T.R.G. que tiene cita para Neurocirugía en 2021, L.T.F. también para Neurocirugía en 2021, R.D.M. para Dermatología en mayo de 2019, G.N.P. para Neurología en 2019, G.N.H. para Cardiología en 2019, G.R.N. para Cirugía Vascular en 2019, P.R.G. para Neurofisiología en 2019 o H.R.D. con cita para Neurología en 2019», enumeró el presidente, que añade que cuenta «con otras muchas más y que han sido borradas del sistema».

En opinión de De la Barreda, Sanidad ha puesto en marcha una gran operación de «maquillaje» de cara al obligado corte informativo sobre listas de espera y los datos que ofreció José Manuel Baltar «no son suficientes para demostrar» que existe una «relación de pacientes que estaban incluidos en listas de espera y que dejaron de estarlo por arte del maquillaje».

El consejero de Sanidad del Gobierno canario anunciaba el pasado lunes un cambio de tendencia permanente a la baja de las lista de espera quirúrgica desde que asumiera el cargo hace un año y medio, declaraciones que levantaron revuelo en este colectivo, que aseguró que la información dada es «poco transparente, está maquillada». «Nosotros no decimos que no se opere más, pero esta reducción en todo no nos la creemos porque dan cita para 2021 y con sus correspondientes demoras», dice el responsable de la asociación.

La lista de espera quirúrgica se puede «maquillar de muchas maneras», indica, para enumerar que una «lista de espera es la de pacientes pendientes de un procedimiento, otra es la lista estructural donde los enfermos esperan ser operados pero su demora es atribuible a la organización y recursos disponibles, y la última la de los pacientes que se van ubicando en los puestos de los que rechazan ser intervenidos en centros concertados o por aplazamientos». Otra manera es «abrir una nueva agenda para una especialidad, que semanas antes tenía más de un año de demora, y comenzar citas para pocas semanas o meses, pero en cambio el usuario que ya tenía hora seguirá esperando un año», o también están los «cierres temporales de las agendas y se invita al paciente a esperar que se abran y mientras acudir al centro de salud», pone como ejemplo De la Barreda.