La unidad de trastornos de la conducta alimentaria estrena hospital de día

Carmen Delia Aranda Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 6 de marzo 2025, 01:00 Comenta Compartir

Las personas con anorexia, bulimia y otros trastornos de la conducta alimentaria (TCA) de la provincia de Las Palmas cuentan desde hace dos semanas con un nuevo dispositivo específico para ser atendidas. Se trata de un hospital de día que se añade a la planta de hospitalización de la unidad de trastornos de la conducta alimentaria que, desde el pasado mes de junio, viene funcionando en el hospital polivalente anexo al Juan Carlos I, en la capital grancanaria,

«Esa planta de hospitalización con ocho camas tenía que ir unida, sí o sí, a un hospital de día», comentó ayer el jefe del servicio de Psiquiatría de la Gerencia del hospital Doctor Negrín de Gran Canaria, José Luis Hernández Fleta.

El nuevo dispositivo cuenta con una sala de trabajo, un comedor, una sala de estar, despachos y una consulta y está ideado para atender a las personas con trastornos de alimentación que, «aún estando graves, no lo están tanto para estar ingresadas», precisó Hernández Fleta.

Así, algunas personas ingresadas por sus problemas alimentarios podrán recibir el alta y seguir siendo atendidas en el hospital de día y otras, cuyos trastornos se agraven, pasarán del hospital de día a la zona de hospitalización, señaló el psiquiatra quien agradeció, en nombre de los pacientes y sus familias, el esfuerzo realizado por la Consejería de Sanidad para dotarse de un servicio dirigido a personas «con una enfermedad grave que, hasta ahora, no atendíamos bien en nuestra isla».

«Hasta hace no mucho tiempo, poco más de un año, a las pacientes más graves las mandábamos fuera -a Sevilla, Madrid o Cataluña- porque no teníamos medios para atenderlas aquí. Nos dimos cuenta de varias cosas; de que eso era muy caro y de que no se resolvía el problema, todo lo contrario, porque desubicaba a las pacientes y las alejaba de sus familias», explicó el médico.

A día de hoy, el hospital de día, con capacidad para 20 personas, atiende a diez pacientes con trastornos de alimentación. Además de trabajar en el comedor para cambiar su relación con la comida, elaborada a diario en el hospital Insular; los pacientes reciben psicoterapia y participan en talleres ocupacionales de lunes a viernes en horario de 8.00 a 15.00 horas.

Por otra parte, desde su apertura el pasado mes de junio, por la zona de hospitalización de la unidad han pasado 17 personas con trastornos de conducta alimentaria con una estancia media de entre tres y cuatro meses.

La mayoría de las personas atendidas en la unidad son mujeres de entre 20 y 30 años, si bien el dispositivo ha asistido a personas de 50 años, ya que los trastornos son «crónicos y a veces son para toda la vida», relata el psiquiatra satisfecho por no tener lista de espera ni en el hospital ni en el centro de día.

Según Hernández Fleta, los trastornos debutan a edades muy tempranas, a los 11 años. Estas niñas son atendidas en el hospital Materno Infantil.

Centro de día proyectado en Tenerife

«El hospital de día va a suponer un antes y un después en la atención a determinadas patologías como los trastornos de conducta alimentaria», señaló la consejera de Sanidad, Esther Monzón, durante la visita a las instalaciones.

La responsable de Sanidad anunció la puesta en marcha de una unidad similar en Santa Cruz de Tenerife, en concreto en el HUC. «Ya tienen una planta de hospitalización y esperamos que en el primer semestre del año podamos contar también con un centro de día», dijo Monzón.