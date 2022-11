La revacunación contra la covid en Canarias: un éxito en la población vulnerable y un fracaso en los jóvenes

Si bien el 84,5% de la población diana canaria se vacunó contra la covid durante el año pasado, solo el 49,1% ha optado por protegerse con una dosis de refuerzo. Así, de las 2.097.684 personas llamadas a vacunarse contra la covid en las islas, 1.771.091 se pusieron la pauta completa. De ellas, 1.030.210 optaron por ampliar su protección con la primera dosis de refuerzo, según el informe de vacunación del Ministerio de Sanidad con datos del 2 de noviembre.

En las personas ancianas y vulnerables del archipiélago, la vacunación con la dosis de refuerzo ha sido muy exitosa. Así entre los mayores de 70 años, el porcentaje de revacunados con la primera dosis de recuerdo es del 92,2%. Sin embargo, en los más jóvenes la cobertura vacunal se reduce; al 60,9% en personas de 40 a 49 años, al 39,2% en treintañeros y al 29% en quienes tienen de 20 a 29 años. En este último rango de edad, Canarias es la comunidad con un menor porcentaje de población vacunada, solo por detrás de Baleares.

LA CAMPAÑA EN CIFRAS 129 personas al día En los últimos tres meses, una media de 129 personas al día se pinchan la primera dosis de recuerdo

Estancamiento El porcentaje de personas con la dosis de refuerzo apenas varía. En agosto era de 48,6%, ahora del 49,1%

Población pediátrica El 40,6% de las criaturas de entre 5 y 12 años de las islas tiene la pauta completa de la vacuna anticovid

Vulnerables 118.004 personas -enfermos crónicos, mayores de 60 años y sanitarios - ya tienen la segunda dosis de recuerdo

«No sabemos por qué la gente no se ha llegado a poner la primera dosis de recuerdo. El último estudio Cosmo incide en una línea: un porcentaje de la población no quiere revacunarse porque cree que no es necesario o porque han pasado la enfermedad, pero eso no es así», explica la coordinadora de la campaña vacunal contra la covid en Canarias, Begoña Reyero sobre esta encuesta periódica realizada por el Instituto de Salud Carlos III que ha detectado un descenso progresivo de la preocupación de la ciudadanía española frente al virus.

«Hay que hacer entender a la población que, aunque tenga la pauta completa, es necesario ponerse la dosis de recuerdo», señala la enfermera.

¿Por qué? «Aunque no tenemos una bola de cristal, tenemos muy presente que este invierno va a ser cuando confluyan más agentes respiratorios, lo que puede provocar coinfecciones de la covid y otras enfermedades», sostiene Reyero que insiste en que mayores y vulnerables deben reforzar su protección inmunitaria. Otro motivo para vacunarse, según Reyero, es que « las vacunas contra la covid pierden efectividad en el tiempo por lo que conviene revacunarse para mantener la protección frente a las formas graves de la enfermedad y evitar muertes».

Además, las nuevas vacunas adaptadas a la cepa original del Sars-Cov-2 y a la variante ómicron han demostrado « ampliar y potenciar la respuesta inmune ante todas las variantes de este virus», esgrime la experta.

Efecto de la gripalización

El cansancio pandémico y la 'gripalización' del virus han contribuido a disminuir la percepción del riesgo frente a la covid en la ciudadanía. «Ese término no debería haberse usado. Al hablar de gripalización se ha minimizado el riesgo de infectarse. Hay que recordar que la gripe tampoco es banal. Pese al hecho de tener vacunas desde hace tiempo y una cobertura vacunal elevada, hay personas que también caen. Y la covid sigue ocasionando muertes y complicaciones, sobre todo a las personas con una enfermedad de base», dice la experta.

En todo caso, Reyero destaca que las personas mayores y vulnerables no han dudado en protegerse, lo que supone una gran tranquilidad. «La indicación de la vacunación es, principalmente, para las personas con alta vulnerabilidad. No es que no nos importen los jóvenes, pero el objetivo es que ninguna persona con alta vulnerabilidad se quede sin segunda dosis de refuerzo». Desde el 26 de septiembre, en Canarias ya han recibido la segunda dosis de recuerdo 118.004 personas.