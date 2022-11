«Nos hemos relajado demasiado con la pandemia y la variante BQ.1 multiplica los casos en los países vecinos»

Recientemente hemos tenido noticias sobre un brote de ébola de Uganda, la detección de casos autóctonos de dengue en Francia, la irrupción del cólera en Oriente Medio, la reaparición de la polio en Estados Unidos... Todo en un contexto de pandemia por coronavirus y de alerta sanitaria por viruela del mono. Sin embargo, preguntado respecto a cuál de estos frentes le preocupa más, el director del Instituto de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias es tajante: «Tristemente la pandemia por coronavirus, la sociedad en general se ha relajado demasiado», afirma.

En su opinión, «estamos cansados de las medidas de contención y lo hemos pasado mal, pero no podemos relajarnos tanto», sobre todo porque aún « hay que estudiar bien las consecuencias de la covid persistente en la población. Ya empiezan a salir algunos estudios –añade– y no podemos bajar la guardia con este virus».

Esta relajación ya está pasando factura en otros lugares. «Ejemplo claro lo tenemos en países vecinos donde ya la variante BQ.1 está empezando a multiplicar los casos de forma alarmante», indica sobre una subvariante de la que ya se han detectado casos en España. «Tendremos que estar atentos a lo que ocurra en las próximas semanas», advierte el científico.

En cuanto a la evolución de la pandemia se muestra relativamente positivo. «Soy optimista pero a medias porque creo que la ciencia ha dado y está dando respuestas para controlarla y para evitar que los individuos infectados desarrollen casos graves. Me preocupan las nuevas variantes como la BQ.1 y sobre todo la relajación total de la población. Sería ideal decir que el Sars-Cov2 será un patógeno erradicable, pero la historia de las pandemias nos ha enseñado todo lo contrario», dice Lorenzo.

Más esperanzado se muestra con la progresión de la viruela del mono. «Los datos nos dicen que está remitiendo, pero debemos recordar que las enfermedades que llegan a nuestras fronteras lo hacen para quedarse».

También le preocupa que el rechazo a las vacunas propicie la reaparición de enfermedades como ha ocurrido con la polio en Estados Unidos. «Los movimientos negacionistas han hecho que varias generaciones no se hayan vacunado frente a la polio. Esto es un problema grave de salud pública puesto que se está permitiendo que un patógeno, prácticamente erradicado, esté resurgiendo. Me preocupa porque la población más joven no está protegida y ellos son el futuro de nuestro mundo», apunta.