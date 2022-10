«Este año la gripe viene mal. Hay que prevenirla y protegerse»

«Habrá gente que esté cansada de vacunarse, pero no nos tenemos que dejar ir porque la gripe se supone que viene grave. Ya en el hemisferio sur se ha visto que la gripe ha venido mal y tenemos que prevenirla, protegernos y seguir insistiendo en que es importante la vacuna de la gripe», resalta la responsable de vacunas de la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria, Lourdes Gómez, en el arranque de la campaña vacunal contra la gripe iniciada este lunes en los centros de salud de Canarias.

«Estamos esperanzandos en que venga mucha gente a protegerse contra la gripe. Es importante proteger a la mayor cantidad posible de la población diana», decía la gestora sanitaria y, desde luego, a tenor de la cantidad de personas que esperaban su turno para pincharse en el centro de salud de Carvajal parece que la campaña será un éxito.

Unas 60 personas tenían cita para pincharse la vacuna antigripal a lo largo del día en el centro de salud de la capital grancanaria. Sin embargo, serán muchas más las que se la pongan. «Hay gente que viene sin hora. A nadie se le dice que no se le vacuna siempre que esté dentro de población diana», señala Gómez refiriéndose a las personas de más de 60 años, a quienes padecen enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y al personal sanitario, sociosanitario o cuidadores de personas mayores.

Isabel Robaina lo tiene clarísimo. Pasaba por el centro de salud y le dijo a su marido: «vamos a vacunarnos». Lo hace todos los años. Le da seguridad y no le supone ningún trastorno. «A veces molesta un poco el brazo, cerca del pinchazo, pero nada más», explica la octogenaria que hace una semana se pinchó la dosis de refuerzo contra la covid. «No tuve ninguna molestia. Me fui al teatro por la noche», dice convencida del beneficio que han supuesto las vacunas en la lucha contra la pandemia.

También Cándida Moreno confía en las vacunas. «Llevo muchísimos años poniéndomela y me ha ido bien», comenta esta jovial mujer de 90 años que cuenta en su haber con nueve hijos, 17 nietos y nueve biznietos.

Cándida hará doblete; se vacunará simultáneamente contra la gripe y la covid. «Aprovecharé ahora que soy joven», dice risueña esta mujer de voluntad inquebrantable que ha preferido ignorar la opinión de su nieta. «Está en la universidad y se queda conmigo en casa. Anoche me suplicaba que no me pusiera la cuarta dosis contra la covid. Le dije: no te esfuerces. No te voy a hacer caso. Lo siento», relata esta dama que salió airosa de su encuentro con el coronavirus, que le provocó dos días con 39 de fiebre y unos cuantos más de malestar.

Silvana Capelo también espera por su pinchazo. Su caso es totalmente distinto. Tiene 26 años y trae a una criatura en camino. «Estoy de 20 semanas. Vengo a ponerme la vacuna de la gripe para prevenir porque empieza la época de la gripe y resfriados», comenta la joven que se vacuna todos los años porque es enfermera. « Tenemos que protegernos para poder atender a los demás», afirma la sanitaria.

Para vacunarse en cualquiera de los centros de salud del archipiélago y en los puntos de vacunación masiva contra la covid, como el instalado en Infecar o en el teatro Víctor Jara, solo hay que pedir cita llamando al 012.

Los responsables de Salud Pública advierten de que este año la gripe reaparecerá con fuerza porque, actualmente, el uso de la mascarillas solo es obligatorio en hospitales y medios de transporte lo que propiciará la circulación de todo tipo de virus respiratorios.