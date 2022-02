La gripe apenas circula en las islas y no ha causado ninguna hospitalización este año Desde otoño, Canarias ha registrado 136 casos de influenza, todos leves. Aunque la incidencia del virus ha subido, está lejos de la anterior a la pandemia

Las medidas para prevenir la covid y el aumento de la cobertura vacunal contra la gripe están logrando mantener el virus a raya que, desde otoño, presenta una incidencia mínima en las islas y no ha provocado ninguna hospitalización.

Desde el pasado 4 de octubre, cuando se inició la temporada de gripe, hasta el pasado 13 de febrero, se han diagnosticado 136 casos de esta enfermedad, de los que 135 fueron causados por el virus A y un caso del tipo B, explica el jefe de sección de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública, Amós García Rojas. «Aunque la incidencia ha subido un poquito respecto a la temporada pasada, está muy por debajo de la que había en los años previos a la pandemia», explica el también presidente de la Asociación Española de Vacunología. De hecho, en la sexta semana de este año los hospitales canarios identificaron solo nueve casos de gripe en Canarias, un 97% menos que los detectados durante el mismo periodo de 2019.

Así, puntualiza García, en la semana 6 de este año -entre el 7 y el 13 de febrero- la tasa de incidencia de la gripe en Canarias fue de 6,99 casos por 100.000 habitantes, mientras que en la misma semana del año pasado la tasa se situó en 0,64 puntos. «La anterior temporada tuvo una incidencia anormalmente baja», subraya el epidemiólogo que destaca que la circulación de la gripe se ha reducido muchísimo en relación al mismo periodo de 2019, cuando se contabilizaron 281 casos de gripe por 100.000 habitantes.

Además, García destaca que, desde que se inició la temporada de gripe, en Canarias no se ha detectado ningún cuadro grave por el virus y tampoco ningún ingreso hospitalario por casos menos graves.

Sin embargo, la cobertura vacunal contra la gripe ha disminuido en la presente temporada. «La campaña del año pasado fue excepcional. La precaución ante la combinación de la gripe y la covid hizo que la cobertura vacunal contra la gripe fuera la mejor de la historia de Canarias», señala el representante de España en el comité permanente de la Organización Mundial de la Salud para Europa.

«Por estas fechas, el año pasado teníamos 305.310 vacunas puestas en Canarias y este año, aunque hemos aumentado respecto a lo normal en años anteriores, hemos puesto 253.180 dosis. La cifra es mejor que antes de la pandemia pero inferior a la del año pasado», precisa García sobre esta reducción de un 17% respecto a la campaña anterior.

En su opinión, este descenso se debe a la reticencia de muchas personas a inocularse al mismo tiempo la vacuna contra la gripe y la covid. «Se generó cierto miedo a ponerse las dos vacunas juntas. Muchas personas priorizaron la de la covid», comenta el epidemiólogo.

A estas personas, explica, se las invitó a acudir a sus centros de salud otro día para recibir la vacuna contra la gripe pero, al tratarse de personas mayores o con patologías, suelen evitar acudir a los centros sanitarios por miedo a contraer el coronavirus.

En todo caso, el periodo de vacunación sigue abierto hasta marzo, cuando termina la temporada de la gripe. «Las primeras dosis están vinculadas a personas vulnerables pero, cuando llega febrero, la actividad vacunal se abre a cualquier persona que quiera vacunarse contra la gripe», subraya García sobre una campaña en la que se han adquirido 261.500 dosis de vacunas contra la gripe, con una inversión de 1,8 millones de euros.

Respecto a la 'gripalización' de la covid impulsada por las autoridades sanitarias españolas, el epidemiólogo se muestra reticente. « No me gusta nada la idea de 'gripalizar'. No podemos convertir una enfermedad en otra», sostiene el experto.

No obstante, la pandemia de coronavirus ha contribuido a cambiar la percepción que se tenía de la gripe y ha ayudado a reducir, gracias a la vacunación, muertes evitables. «La epidemia ha abierto líneas de asunción de otras realidades y ha puesto de relieve la necesidad de vacunarse contra la gripe, una enfermedad que, anualmente, suele provocar entre 2.000 y 3.000 fallecimientos en nuestro país. El impacto del coronavirus, desde esa perspectiva, ha permitido reflexionar sobre esta realidad», manifiesta el vacunólogo.