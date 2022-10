El lunes arranca la vacunación contra la gripe que este año reaparecerá con fuerza

Los expertos de Salud Pública no tienen dudas. Este año la gripe reaparecerá con fuerza por la eliminación de las medidas preventivas de la covid. Por ello, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha organizado una campaña de vacunación gripal que comenzará el lunes y que pretende hacer frente al previsible aumento de la incidencia de la gripe, casi desaparecida en las dos últimas temporadas.

«El próximo lunes comienza la vacunación contra la gripe para mayores de 60 años, embarazadas, enfermos crónicos y personal sanitario y sociosanitario. Hemos comprado 297.000 dosis, 35.500 más que la temporada anterior y hemos gastado en ellas 2,4 millones de euros, 600.000 más que el año pasado», informó el consejero canario de Sanidad, Blas Trujillo, quien presentó la campaña vacunal acompañado del director general de Salud Pública, José Juan Alemán, y del jefe de sección de Epidemiológia de ese departamento, Amós García Rojas.

A partir de esta misma tarde, ya se puede llamar al 012 para pedir cita para vacunarse en cualquiera de los centros de salud del archipiélago y en los puntos de vacunación masiva contra la covid.

Trujillo subrayó que la principal arma en la lucha contra la gripe es la vacuna y que su administración podría reducir en algo más de un 70% las muertes que ocasiona, que en España se acercan a las 2.000 al año.

Por su lado, Alemán indicó que este invierno el escenario epidémico será distinto, porque el Sars-Cov-2 no está circulando tanto como en los años previos y el uso de la mascarillas ya solo es obligatorio en hospitales y medios de transporte lo que propiciará la circulación de otros virus. « La nueva normalidad significa la vuelta de la gripe», apuntó el responsable de Salud Pública.

Además, el director de Salud Pública señaló que la gripe ha tenido una gran incidencia en el hemisferio sur, por lo que es previsible que la gripe recobre el protagonismo perdido esta temporada y se lo dispute con el coronavirus que, como cualquier virus estacional, aumentará su circulación en invierno.

Ante este panorama y para evitar que el ascenso de la transmisión de ambos virus se traduzca en una mayor presión asistencial, Sanidad incitará a la población más vulnerable a vacunarse a través de una campaña publicitaria.

Por su lado, el vacunólogo Amós García resaltó que en las dos últimas temporadas no ha habido gripe por la eficacia de las medidas de protección contra el coronavirus. «Ya no tenemos mecanismos de prevención mecánica frente a la covid y el Sars-Cov-2 ya no va a tener ese protagonismo, por lo que la gripe recuperará su espacio», advirtió el epidemiólogo que invitó a las personas vulnerables a usar mascarillas en interiores y en espacios masificados y a vacunarse contra la gripe a partir del 24 de octubre.

En las últimas temporadas, alrededor del 60% de las personas de más de 60 años de Canarias se vacunaron contra la gripe, una cobertura vacunal aceptable pero que aún está lejos del objetivo trazado por las autoridades sanitarias de cubrir al 75% de las personas vulnerables y del personal sanitario, explicó Alemán.

Por otra parte, el director general de Salud confirmó que la Ponencia de Vacunas de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) está estudiando la posibilidad de incorporar a la población infantil en la campaña vacunal contra la gripe de la temporada 23-24. La vacunación infantil contra la gripe, más que para evitar las formas graves de la enfermedad, se realizará para reducir el papel transmisor de la infancia en los vulnerables y personas mayores y previsiblemente se extenderá a los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años.