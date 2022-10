Los pediatras apoyan vacunar a bebés de más de seis meses de la covid: «Es seguro»

La decisión del Comité de Medicamentos de Uso Humano (Chmp) de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) de recomendar la aplicación de las vacunas de Pfizer y Moderna para bebés de más de seis meses ha sido bien recibida por los pediatras canarios.

«Me parece bien que la hayan autorizado para usarla a esas edades, eso significa que la vacuna es segura», afirma el miembro del comité asesor de vacunas de la Asociación Española de Pediatría, Abián Montesdeoca, que entiende que esta medida permitirá a los niños beneficiarse de esta protección ante el coronavirus.

No obstante, reconoce que el riesgo de sufrir covid grave en el segmento de población de entre 6 meses y 5 años es muy reducido. « La enfermedad en niños pequeñitos es mucho más leve. No quiere decir que el riesgo sea cero, pero es muchísimo más bajo que en los adultos», puntualiza el pediatra del grupo de intervención domiciliaria para el covid-19 de la Gerencia de Atención Primaria en Gran Canaria.

De hecho, Montesdeoca recuerda que, desde el inicio de la crisis sanitaria por coronavirus, en España se han notificado alrededor 60 muertes por covid y 700 ingresos en UCI en menores de 18 años».

Por eso, cree positivo que los bebés dispongan de un instrumento para protegerse de la covid que se ha comprobado seguro y que no causa efectos adversos importantes. «Puede administrarse con seguridad. Ya lo están haciendo en algunos países como en Estados Unidos, donde la administran desde junio», explica el pediatra y experto en vacunas.

Respecto a la baja adhesión a la vacunación infantil contra la covid en el archipiélago, donde cuatro de cada diez niños de entre cinco y 11 años tiene la pauta completa, Montesdeoca afirma que se debe a que la percepción de riesgo de la enfermedad ha cambiado. «Hemos vivido la pandemia día a día. No es lo mismo omicron que delta. No es lo mismo el miedo que pasamos en 2020 que el de ahora. La mayor parte de la población infantil ya ha adquirido la infección. Los padres no ven que sea frecuentemente grave. Si hablas con los padres de un niño ingresado por covid, te dirán que, si lo hubieran sabido, lo habrían vacunado».

Esta confianza en la levedad de la enfermedad causada por el Sars-Cov-2 es lo que sitúa la cobertura de la profilaxis activa contra la covid lejos del resto de las vacunas infantiles, que tienen un nivel de vacunación superior al 90%. «Si la incidencia de la covid fuera importante, estaríamos en esos niveles», recalca.