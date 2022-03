La vacunación pediátrica se estanca en Canarias por las dudas de las familias y la sexta ola

El pasado 15 de diciembre comenzó en Canarias la vacunación contra la covid-19 de niños y niñas de entre 5 y 11 años. En enero ya se había vacunado el 34,44% y a mitad de febrero ya se rozaba la mitad de esa población diana con el 49,79%. Un mes después la vacunación en este grupo etario solo ha subido un punto y medio porcentual alcanzando el 51,32%, es decir, 70.265 niños y niñas.

La enfermera coordinadora de la Estrategia de Vacunación contra la covid-19 en Canarias, Begoña Reyero, reconoce que se ha producido un estancamiento y lo achaca a dos «factores importantes».

Por un lado, explica, « sigue habiendo dudas de las familias a pesar de que la vacuna es segura y los beneficios que produce en los niños. Tenemos que seguir potenciando el mensaje de que aunque los niños y niñas no sean los máximos afectados por la covid hay muchos niños vulnerables, por eso hay que potenciar la protección individual». El mismo fenómeno de «estancamiento», añade, se está viendo «en otras comunidades». Y efectivamente, Madrid, Navarra, País Vasco, Baleares o Cataluña están por debajo del 50%.

Pero hay un segundo factor, continúa Reyero, y es «la gran incidencia que tuvimos de covid en enero». En ese momento había «muchos niños que estaban para vacunarse, pero se contagiaron y hay que esperar ocho semanas. De ahí el retraso».

Con todo, reconoce Begoña Reyero, desde Sanidad «vamos a iniciar campañas y la captación activa con mensajes específicos». De hecho, continúa, ya se está haciendo algo al respecto, como los vídeos que han colgado en la web del Servicio Canario de Salud (SCS) en el que cuatro pediatras explican los beneficios de las vacunas. «Queríamos que el mensaje viniera de los referentes de salud de los niños y niñas para trasladar información de seguridad y aumentar las coberturas de vacunación».

«Muchos pediatras nos dicen que las familias están recurriendo a las consultas para pedir información. Los pediatras están haciendo una labor de educación sanitarias para incrementar las coberturas, pero es lento porque hay que tener acceso a esa cita telefónica o personal», explica Reyero.

«Tenemos que abundar en los beneficios de vacunar a un niño, por protección individual, y transmitir la seguridad de las vacunas. Tenemos millones de niños vacunados y sus efectos son similares a los de otras vacunas. Corremos el riesgo de que las dudas se trasladen a otras vacunas y empiece a perder valor el calendario vacunal. No podemos hacer selección de vacunas», lamenta.

Con todo, la coordinadora de la Estrategia de Vacunación contra la covid-19 en Canarias se muestra «optimista» y cree que «entre abril y mayo» van a aumentar las coberturas en estas edades.

Tampoco está «aumentando como quisiéramos» el porcentaje de población con la dosis de refuerzo. Comenzamos entre octubre y noviembre con los mayores, con las personas inmunodeprimidas y con los mayores de 60 años para seguir con el resto de la población, pero muchos se han infectado en enero y tienen que esperar cinco meses.

No han ayudado las «corrientes en contra de la tercera dosis. Hay que volver a trasladar a la población la necesidad de esa tercera dosis. Mucha gente cree que si ha pasado la covid, esa inmunidad híbrida (la vacuna más la enfermedad) es suficiente, pero es necesaria la tercera dosis porque aumentaría la protección. Los últimos ensayos lo que se esta viendo es que se incrementa. Aunque pasaras la covid se mejora al volverte a vacunar. Hay un 10% menos de hospitalización y hasta un 20% de disminución de la transmisión».

Además, lamenta, la «gripalización de la covid no ayuda para nada» a la vacunación. «En mi opinión se está relativizando la covid y es peligroso. Y se están trivializando los virus de la gripe, que es una epidemia y mata a muchas personas. No favorece que la gente se relaje y deje de tener esa percepción del riesgo. No hemos tenido gripe por medidas protección, pero mueren al año 800 personas en España y en Canarias 90. Se relativiza el número de fallecidos».