En Canarias hay 2.872 menores sin médico al estar vacante el 1% de las plazas de pediatría

Canarias es una de las comunidades donde hay menos población infantil sin un médico o pediatra asignado, de acuerdo con los datos recabados por las sociedades autonómicas de la Asociación Española de Pediatras de Atención Primaria (AEPap), que cifró ayer en 523.000 los menores de 15 años de España que no disponen de médico asignado.

En concreto, en el archipiélago están sin cubrir por ningún profesional el 1% de las plazas de pediatría y, como consecuencia, hay del orden de 2.800 menores sin un facultativo asignado, según informó en la presentación del 19 congreso de la AEPap su presidenta, Concepción Sánchez Pina. Este porcentaje de plazas pediátricas vacantes dista mucho del 10% sin cubrir de Madrid, donde hay 281.500 menores sin médico asignado.

«En este sentido , Canarias es una zona privilegiada con menos del 3% de las plazas de Pediatría sin cubrir», indica Elena Sánchez, presidenta de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria (APap) de Canarias.

Sin embargo, la doctora apunta que la situación ha empeorado. «El año pasado en Canarias había un 0% de plazas sin ocupar por facultativos, aunque muchas plazas estuvieran ocupadas por médicos de familia o extracomunitarios, sobre todo por médicos cubanos. Por lo menos hay alguien, aunque esto no quiere decir que sean pediatras», comenta Sánchez.

«En conjunto, hay cosas mejores y peores que en resto del Estado», indica sobre la situación de la pediatría en la atención primaria de Canarias.

Cara y cruz

Entre los aspectos negativos señala que alrededor del 40% de las plazas de pediatría del archipiélago están ocupadas por médicos de familia, generales o de otras especialidades, sobre todo en las islas no capitalinas. «Se distribuyen como buenamente se pueda», recalca sobre la ocupación de los puestos.

En concreto, en Canarias hay 337 plazas de pediatría en los centros de salud y consultorios, de las que el 40% están en déficit, al estar ocupadas por no pediatras.

Este problema se está cronificando, advirtió ayer la presidenta de AEPap. «Esta situación, que llevamos años denunciando, no ha mejorado lo suficiente o ha empeorado en algunas autonomías. Las familias lo saben, los pediatras de atención primaria lo sabemos y las autoridades no pueden seguir mirando hacia otro lado, porque los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una asistencia de calidad», recalcó la portavoz estatal de los pediatras de atención primaria.

La precariedad laboral contribuye a empeorar la situación. En este sentido, Sánchez recuerda que hace muchos años que no se convoca en Canarias ninguna oposición con adjudicación de plazas para los pediatras ni concursos de traslados.

Unos 700 pediatras abordarán estos y otros asuntos -como la salud mental en la adolescencia, la obesidad infantil o el nuevo calendario vacunal- en el congreso de la AEPap que se desarrolla en Madrid hasta mañana.

Déficit creciente

El principal problema de la asistencia sanitaria a la infancia en los centros de salud de Canarias es el «déficit de pediatras, acrecentado por el hecho de que los nuevos especialistas no quieren ir a atención primaria y por las jubilaciones», explica la presidenta de la APap de Canarias, Elena Sánchez, quien valora el nuevo modelo de atención primaria que limita a 28 los pacientes diarios de las consultas de pediatría. « Mejorar la situación hará que los nuevos pediatras se queden en primaria y no les eche para atrás no poder atender bien a los niños», dice.

Por otro lado, el 50% de los pediatras de Canarias se jubilará en cinco años. Si bien la natalidad está a la baja, el déficit se aliviará «poniendo parches hasta que se incorporen nuevos pediatras», dice Sánchez.