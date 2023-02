Día 1 del nuevo modelo de atención primaria en las islas: «Los resultados se verán en cuatro meses»

Hoy es el día 1 del nuevo modelo organizativo de la atención primaria en Canarias, que limita a un máximo de 34 citas diarias las agendas de los médicos de familia y a 28 las consultas de pediatría.

«Tendremos que ir poco a poco, no veremos resultados de entrada, nosotros nos planteamos un mínimo de cuatro a seis meses», afirma la directora del Servicio Canario de Salud (SCS), Elizabeth Hernández, quien considera que este es uno de los planes esenciales en esta legislatura en la sanidad pública por «la importancia que tiene la atención primaria en la sostenibilidad del sistema».

El plan nace para dar solución a la sobrecarga asistencial en muchos centros de salud, que sufren profesionales y pacientes, con demoras de hasta diez días para tener cita con su médico de familia.

Desde hoy el cupo máximo de 34 pacientes diarios ya es efectivo «en muchas zonas básicas de salud porque hemos ido trabajando con las agendas para que tengan ese límite, pero en otras no, porque cuando se anunció la medida ya había agendas llenas, y ahí hemos intentado reforzar con un médico», explica Hernández.

El objetivo es atender a las necesidades de cada zona básica, con medidas diferentes en función de su realidad. «Trabajamos casi individualmente para ver las necesidades de cada centro de salud, hay algunos como en Maspalomas y Escaleritas que llevan tiempo trabajando en el modelo y se ven ya los resultados y otros que cuesta más», señala la dirigente sanitaria. El SCS pondrá más empeño en lo que llaman puntos rojos, zonas básicas de salud con mayores cupos y más demoras.

«Aunque hay mejoras que todavía no se han aplicado, sí queríamos que nuestros profesionales vieran nuestro compromiso al poner el ratio de agendas y los refuerzos con sanitarios en los centros de salud con demoras enormes, pero esto no quiere decir que mañana no nos encontremos algunas situaciones no deseables, como que haya usuarios que estén diez días para una cita», añade Hernández.

El plan contempla protocolos y acciones concretas para responder a esa demora generada por la sobrecarga asistencial, con más tiempo para el personal sanitario para sus pacientes y reducciones en las esperas para tener cita.

Entra en vigor una instrucción para que los médicos que quieran puedan trabajar fuera de su horario laboral con un programa retribuido, tanto para cubrir su exceso de demanda como para cubrir consultas de otros compañeros.

Hernández rechaza que esto sea una peonada, como criticó recientemente la asociación de defensa de la sanidad pública. «Este trabajo fuera del horario es un programa necesario, tanto en atención primaria como en hospitales, porque si no la situación será más tensa de lo que ya es», sostiene.

Otras medidas que acompañarán a la reducción de la agenda ordinaria de medicina de familia son la desburocratización de las consultas médicas, la facilitación de los trámites para la gestión de la incapacidad temporal, la puesta en marcha de un nuevo programa de gestión enfermera de la demanda, la remuneración de la acción tutorial, el aumento de plazos de la receta electrónica o la prescripción enfermera, entre otros.

La directora del SCS destaca que se ha aumentado la inversión en recursos humanos, pero era vital también cambiar el modelo organizativo. «Por eso hemos marcado este día 1 como el día que tenemos que seguir trabajando para hacer campañas de cara a la ciudadanía para que sepa que hay muchos problemas de salud que la enfermera puede resolver, que el auxiliar administrativo puede gestionar teniendo su propia agenda, al igual que el trabajador social o la matrona», explica.

En este sentido, otro pilar básico del nuevo modelo es poner en valor el rol de todos los profesionales de atención primaria, no solo del médico de familia.

La directora del SCS valora que en Canarias se haya negociado el modelo con los colectivos profesionales con «diálogo» y sin movilizaciones como en otras comunidades autónomas. «La atención primaria es un eje vertebrador y un bien social, valoro el ejercicio de responsabilidad de los profesionales de sentarse para mejorarla, atención primaria es donde se refleja la realidad social y hay que reforzarla y recuperar su prestigio», concluye.