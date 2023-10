¿Cómo ayudar a alguien con ideas suicidas?

Durante los últimos años, se han desarrollado numerosas iniciativas formativas para entrenar a colectivos profesionales -sanitarios, bomberos o policías- en el abordaje de los suicidios. Pero ¿qué debemos hacer si una persona cercana nos cuenta que se quiere quitar la vida?

«Siempre en nuestro entorno hay personas que sufren», sostiene la profesora y psicopedagoga Dolors López Alarcón, que ayer participó en las primeras jornadas de Salud Mental de Las Palmas de Gran Canaria explicando, precisamente, cómo debemos actuar frente a una persona que está sufriendo.

«Lo primero que hay que hacer es no volver la mirada hacia otro lado», indica sobre el primer paso a dar cuando alguien expresa su intención de suicidarse.

«Lo primero es atender a esta persona; preguntar y escuchar, escuchar y escuchar: hablar una vez y escuchar tres y, a partir de ahí, prestarse a ayudar en aquello que necesite», señala la especialista en prevención del suicidio y autora del libro titulado 'Te nombro' donde habla de cómo afrontar esta realidad.

López recalca la importancia de los lazos afectivos para salvar estas difíciles situaciones.

«Tenemos recursos para pedir ayuda como el 024, entre otros, pero no tenemos que olvidar que el principal recurso del que disponemos es la red de la gente que nos rodea, eso es básico para podernos anticiparnos al suicidio», subrayó la experta, autora del plan de formación del profesorado para la prevención del suicidio de la Consejería de Educación de la Comunidad Valenciana.

«Nuestras redes nos sujetan cuando nos fallan las fuerzas y siempre nos van a fallar las fuerzas a todos y a todas en algún momento de nuestras vidas», advierte.

Por otra parte, la experta recomienda que no se hable con un especialista a espaldas de la persona que se quiere quitar la vida. «Hay que acudir al especialista con él o con ella. El plantamiento que hay que hacer a esa persona es: 'lo que te está pasando es muy duro, me hago cargo de lo que estás sufriendo, pero tú yo yo solos no podemos, necesitamos ayuda de alguien'», recomienda.

Prevención en jóvenes y adolescentes

Por otra parte, para que la población juvenil y adolescente se sienta mejor es «importante, hasta el punto de ser fundamental, el que los jóvenes y niños empiecen a identificar sus emociones y a saber cómo gestionarlas porque, desde el momento en que no saben cómo manejarlas, es cuando hay unos bloqueos emocionales que les impidirán afrontar los problemas y situaciones a los que se ven abocados».

En este sentido, López señaló que la pandemia supuso un duro golpe para la población juvenil que precisa de la socialización para aprender a gestionar las emociones. Esta falta de habilidades para la gestión de las emociones ha originado patologías como ansiedad y depresión que se han traducido en un aumento de las conductas autolíticas y de las tentativas de suicidio.