Raquel del Rosario revela que su hijo padece autismo

En el último artículo de su blog para la revista Elle, titulado El niño hada, la oriunda de Teror ha querido hablar sobre el pequeño de cinco años, que es fruto de su relación con el productor y fotógrafo Pedro Castro, y de la enfermedad que padece.

«Leo no dijo ni una palabra hasta casi los cuatro años. Ese primer ‘mami’ se hizo mucho de rogar. Desde los dos años supe que Leo era diferente, le encantaba tumbarse boca arriba largos ratos ensimismado, parecía estar viendo una película en el techo, a veces sonreía y parecía interactuar con algo. Me encantaba observarle, me imaginaba un montón de colores y seres mágicos a su alrededor jugando con él” ha relatado la canaria, que también ha contado cómo fue el diagnóstico del niño.

«Leo es un niño risueño, cariñoso, le encanta la naturaleza, cantar y montarse películas con sus juguetes. Puede trepar un árbol con la agilidad y precisión de un mono o hacerse un sandwich sin manchar nada en la cocina. Tiene una memoria fotográfica increíble y es estrictamente selectivo con las personas, a veces viene alguien a casa y lo ignora por completo, y otras, se acerca a una persona desconocida por la calle para saludarla, darle un abrazo o colocar la manita en su cara unos segundos», relata.

«Ha sido complicado que nuestro entorno entendiese el diagnóstico médico. “Pero...¿cómo que autismo?, si Leo no hace esto ni esto, es más, hace esto y lo otro...”

Cuando escuchamos la palabra “autismo” (al igual que me pasaba a mí antes de hacer mi “doctorado particular”), todos pensamos en niños que no se sienten cómodos con más gente, que gritan en lugares públicos porque se agobian, que se valen de la agresividad para mitigar su frustración, que hacen gestos repetitivos para calmarse, que son hipersensibles a los ruidos... Y claro, nada de esto le sucede a Leo», explica la canaria, que actualmente reside en Los Ángeles.