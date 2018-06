Nueve de los 20 institutos de la liga de videojuegos son de Tenerife

La Consejería de Educación y Universidades hizo ayer pública la lista de los 20 institutos que han sido seleccionados para participar en la liga escolar de videojuegos que impulsan la UD Las Palmas y el CD Tenerife, junto con Movistar como publisher del torneo y la «colaboración» la propia Consejería. Tenerife es la isla que mayor número de centros suma a la liga, con nueve, a los que se suman uno más de La Palma y otro de La Gomera, lo que hacen 11 institutos en la provincia occidental frente a ocho en la de Las Palmas, pues Gran Canaria aporta seis centros al torneo y dos Fuerteventura. Ni Lanzarote, ni El Hierro participarán esta competición que ha recibido infinidad de críticas, en especial del colectivo de docentes de Educación Física.

La Consejería tenía previsto, y así lo comunicó la directora de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa, Teresa Acosta, a los centros en su escrito, que en la liga -que empieza en septiembre- hubiera cinco institutos de Tenerife, cinco de Gran Canaria, tres en Lanzarote y Fuerteventura, dos en La Palma y uno en La Gomera y en El Hierro, pero finalmente ha habido que hacer otro reparto en tanto que ha habido islas en las que no se ha preinscrito ninguno o los que lo han hecho no cumplían con los requisitos exigidos, casi imposible si no se trata de centros de zonas urbanas.

Uno de esos requisitos era tener una conexión por fibra óptica con un mínimo de 50 megas simétricos, además de conexión wifi (mínimo 10 megas simétricos), algo bastante difícil de cumplir porque son muchos los puntos de Canarias a los que la fibra óptica no ha llegado aún.

La consejera de Educación, Soledad Monzón, recordaba este jueves que para participar en el torneo era necesario que los institutos cumplieran con esos requisitos, entre los que también estaba que el centro abriera tres horas los jueves por la tarde y contar con un docente con perfil TIC (tecnología de la información y comunicación).