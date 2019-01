Los microplásticos llegan a la costa cargados con hasta 81 contaminantes

Los grupos científicos que investigan las implicaciones de la marea de basura que inunda los océanos llevan tiempo advirtiendo del peligro que comportan los plásticos, no solo por su propia composición, sino también por su capacidad para absorber y acumular otros contaminantes, desde hidrocarburos hasta pesticidas.

Siete investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) presentan ahora en la revista "Science of the Total Environment" el trabajo más detallado que se ha publicado hasta la fecha sobre los compuestos que absorben en el mar los plásticos, en el que se han detectado sustancias hasta ahora no estudiadas en ese tipo de residuos, como el clorpirifos, un pesticida agrícola cuya prohibición en Europa solicitan los principales grupos ecologistas.

El artículo, firmado por María Camacho y Alicia Herrera, entre otros investigadores, analiza los compuestos químicos que arrastran consigo los microplásticos recogidos en cuatro playas: Famara (Lanzarote), Las Canteras (Gran Canaria), Lambra (La Graciosa) y Los Cuervitos (Gran Canaria), las dos primeras muy frecuentadas por bañistas y las dos segundas más solitarias y "casi vírgenes".