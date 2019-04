Las personas con autismo quieren «más atención, no macrocentros»

Alteración del neurodesarrollo

Niveles de gravedad

Frecuencia de casos

No es una enfermedad

El TEA no es una enfermedad, es una alteración en el neurodesarrollo que afecta al sistema nervioso y el funcionamiento cerebral. El TEA incluye los antiguos Autismo, Trastorno Generalizado de Desarrollo (TGD) no especificado y Síndrome de Asperger. No tiene cura, pero sí evolución, de ahí la importancia de una detección precoz. La ciencia ha dejado claro que no se debe ni a las ondas electromagnéticas, ni a las vacunas, ni a los metales pesados, ni a circunstancias familiares o sociales.