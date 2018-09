La hora canaria, «seña de identidad» o el debate de los «verdaderos» problemas

«Que nos dejen tranquilos y se preocupen por lo que verdaderamente hace falta, como el paro, la sanidad o que a los jubilados nos han subido 3 euros la pensión, a ver qué vas a hacer con eso», afirma. Tampoco se cree que los viajes a la península sean más baratos ahora. «Si bajan de un lado suben de otro», añade.

Él prefiere quedarse con el horario de verano y también, con una hora menos, «porque eso es nuestro de toda la vida». No obstante, insiste, es un debate «para engañar al pueblo» y vuelve con la sanidad, «que es de pena. Mire, me tenía que hacer una prueba y tenía que esperar seis meses. Fui a una clínica privada y tardaron 20 minutos, pero tuve que pagar 100 euros, 16.000 pesetas, y lo dicen como si nada», narra enfadado.

Carlos Pérez no cree que tener una hora menos con respecto a la península sea una «seña de identidad» de Canarias. De hecho, él prefiere que tanto en la península como en las islas se comparta la misma hora. «Para todo lo burocrático es un problema. Si dependen de algo de la península a lo mejor no te das cuenta y con la hora de menos no lo puedes gestionar», afirma. Por eso, insiste, «creo que nos conviene más tener todos la misma hora».

América Rodríguez no está tan segura. Confiesa que cambiar la hora es algo «fatal» por la adaptación, pero no ha pensado muy bien el hecho de compartir o no huso horario en toda España. «Me parece bien», dice, «si así lo deciden», pero a ella personalmente le gusta tener «una hora menos».

Rita González defiende con uñas y dientes la diferencia horaria. «No quiero tener la misma hora que la península porque después no nos van a nombrar [en los informativos] y se olvidan de nosotros», apunta. Gregoria González es indiferente al tema. «Me da igual porque al final te tienes que levantar igual, da lo mismo que tengamos la hora como en la península o no», bromea.