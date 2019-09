Cuando la consejera de Educación, María José Guerra, anunciaba en julio que una de las prioridades de su mandato iba a ser igualar con la media estatal la escolarización de 0 a 3 años y habló de la necesidad de que las administraciones locales se impliquen no desveló, como sí lo hizo este martes en el pleno del Parlamento, que la mitad de los municipios de Canarias tiene «serias dificultadas» para ofertar plazas para esta etapa educativa y que 30 de ellos no ofertan ni una sola plaza ni en centros públicos ni privado, o lo que es lo mismo: En 30 de los 88 municipios de Canarias no hay escuelas infantiles, ni públicas, ni privadas.

Ante este panorama, la consejera avanzó que, además de haber ya propuesto a la Consejería de Hacienda la reserva de una suma «importante» en los próximos presupuestos de la comunidad autónoma para la impulsar la educación de 0 a 3 años, de inmediato comenzará a trabajar con los ayuntamientos, a a través de la comisión de educación de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) para intentar revertir el panorama que se encontraron cuando llegaron a la Consejería que, según dijo, «necesita mejorar urgentemente».

María José Guerra no precisó en qué consistirá ese trabajo con los ayuntamientos, pero sí volvió a señalar la importancia que tiene contar con las escuelas infantiles privadas autorizadas por la Consejería para incrementar el número de plazas en educación infantil e intentar acercar el archipiélago a la media estatal de escolarización en esta etapa educativa.

Canarias está a la cola del Estado en tasa de escolarización de 0 a 3 años, pues mientras que en el resto del país la media se sitúa en el 36% de los niños y niñas de estas edades, en las islas se sitúa en el 16%, según datos de 2018.

Pero, además, más del El 70% de los centros que atienden a este alumnado en el archipiélago son privados, de ahí que la Consejería no pueda obviarlos a la hora de poner en marcha un plan para impulsar la educación de 0 a 3 años.

En ese plan, Educación también quiere reutilizar la aulas de los centros de educación infantil y primaria que se hayan quedado vacías por el retroceso demográfico que está padeciendo el archipiélago. La idea es «remodelar espacios para crear aulas de educación infantil para niños y niñas de 2 a tres años», dijo ayer José Guerra en el Parlamento en respuesta a las preguntas que le formularon las diputadas Carmen Hernández de Nueva Canaria (NC) y Ana González, del Partido Socialista (PSOE).

Guerra también avanzó que presentará todas las medidas previstas para impulsar la educación de 0 a 3 años en una reunión monográfica en el seno del Consejo Escolar de Canarias.