La educación de 0 a 3 años, sin plan y sin un euro para los municipios

El tono de voz y la actitud sosegada del presidente del Consejo Escolar de Canarias (CES) durante su intervención en la subcomisión parlamentaria sobre la situación de la infancia en el archipiélago no restaron ni un ápice de contundencia a las palabras de Ramón Aciego de Mendoza, que no dudó en acusar al Gobierno de Canarias de su «negligencia», dijo, al incumplir la Ley Canaria de Educación en lo referente a la etapa educativa no obligatoria de 0 a 3 años.

Y lo demostró con solo preguntar a los diputados presentes si habían recibido el mapa sobre la situación de la educación infantil en Canarias y el plan para atender las necesidades referidas a esa etapa para cuya elaboración y presentación ante el Parlamento la ley daba al Gobierno en 2014 un año de plazo. «Estamos en 2019 y no tenemos ni mapa, ni plan», que, dijo Aciego de Mendoza, es «urgente», y vaticinó que esa negligencia del Gobierno tendrá «consecuencias negativas» para los jóvenes.

El presidente del CES recordó que Canarias, con solo el 16% de niños de 0 a 3 años escolarizados, sigue estando «a la cola del Estado» (la medida es del 36%) y de comunidades como el País Vasco en la que se alcanza el 52,8%. Sin llegar a valorar los argumentos de la Consejería de Educación sobre la falta de financiación estatal para abordar la creación de nuevas plazas para educación infantil de 0 a 3 años, si recalcó que los 4,5 millones de euros consignados en los presupuestos de este año «son claramente insuficientes para compensar el atraso histórico».

También criticó que en el Plan Canario de Infraestructuras Educativas 2018-2025 «vuelven a estar ausentes las plazas para esta etapa» de la educación infantil que, a su juicio, a corto plazo debe ser «universal y gratuita» porque, según destacó, ayuda a la formación de los niños y niñas, compensa las desigualdades sociales y ayuda a la conciliación familiar.

«No hemos hecho la tarea y no caben excusas para seguir retrasándolo», concluyó el presidente del CES, no sin advertir de las «consecuencias negativas» de no invertir en esta etapa educativa.