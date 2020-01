El juego y las apuestas se normalizan como diversión juvenil

En este contexto, el estudio de la Fad apunta que los jóvenes ven el juego como un tipo de ocio extendido, que no genera extrañeza. Además, lo consideran un gasto como cualquier otro, apuntan la posibilidad de hacer amigos, y marcan como objetivo la diversión puntual. También lo consideran una oferta de ocio accesible; no se necesitan habilidades especiales para jugar; y las ganancias son fáciles de obtener.

La investigación cualitativa --grupos triangulares, de discusión y entrevistas en profundidad-- se ha realizado sobre una treintena de jóvenes que juegan y que no juegan; y expertos en el estudio y el tratamiento del juego, sus riesgos y problemas, especialmente en relación a la población más joven. El trabajo de campo fue realizado entre abril y mayo de 2019.

El grupo

Así, en una primera etapa, los jóvenes asumen el juego de forma grupal, de forma que "el grupo nunca pierde". Ya en una segunda etapa, algunos personas comienzan a jugar de forma individual. Cuando empiezan a jugar, según recoge el informe, lo hacen sin dinero físico, es decir, con cuotas o bonos de dinero no canjeable; por la ilusión de ganar y no por la parte económica; y por demostrar sus habilidades ante el resto.

El primer contacto, con el juego presencial

Las ventajas que perciben del juego 'online' tienen que ver con el anonimato; con la posibilidad de jugar cuando y donde sea sin restricciones, pero su práctica no es tan social, sino que tiene que ver con la obtención de un beneficio inmediato y rápido. Para los expertos, en el juego 'online' es más difícil el control del gasto al tener generalmente una tarjeta bancaria asociada, el tiempo y el acceso de menores.

"Pues yo empecé... Era menor yo. Y bueno, hay sitios en los que no te piden el DNI . Y bueno, entras y no pasa nada. Pero hoy en día, está a la orden del día. Allí donde vas, algún menor siempre hay ", asegura un joven. Las casas de apuestas y salones de juego se han convertido en un punto de encuentro juvenil, concluye el estudio.

Reconocen que en los salones de juego invitan a alcohol

Los jóvenes reconocen que en los salones de juego invitan a alcohol, de modo que el dinero que se ahorran en bebidas, se apuesta. "Hombre, si te invitan a una cerveza y tú ya estás a punto de sacar el dinero, y dices: 'Ostia, me han invitado una cerveza'. Echas más dinerito", relata un joven.

La opinión de los expertos, en este sentido, es que el hecho de que España sea "un país donde se consolida una percepción no problemática de muchos juegos 'tradicionales' (loterías, quinielas, bingo*) genera un clima que puede alimentar determinadas conductas de riesgo".

Además, las y los jóvenes instiguen entre juegos de puro azar y aquellos en los que hay que "saber para poder ganar, de forma que los que aparentemente muestran tener habilidades con tales juegos puede convertirse en figura de referencia. En el caso las apuestas deportivas y el póker aparece como meta la profesionalización como medio de vida.

Según este estudio, los y las jóvenes no creen que su hábito sea problemático porque es visible y en grupo; "solo" tiene riesgos económicos; y para ser adicto se requiere de un tiempo prolongado. Sobre los límites, apuntan no pasarse, no correr excesivos riesgos y saber perder.