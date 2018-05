El Defensor del Paciente insta a Fiscalía a investigar el caso de Francisca

O. Rodríguez/ L. Del rosario Las palmas de gran canaria

La asociación El Defensor del Paciente solicitó a la Fiscalía que investigue el caso de Francisca R.S., de 48 años, que el próximo 8 de junio cumplirá seis meses ‘viviendo’ desde entonces en el servicio de Urgencias del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria en espera de que se resuelva su situación sociosanitaria y a pesar de que dispone del alta hospitalaria. Su presidenta Carmen Flores, conoció el caso de esta mujer, afectada de un problema de salud mental, por este periódico que en su edición de ayer narraba cómo su situación en urgencias se prolongaba más tiempo del debido ante la lentitud de la burocracia y la escasez de recursos en Canarias.

Francisca dispone desde enero de valoración de su discapacidad y dependencia, pero sigue en el área de Urgencias en una camilla en vez de subirla a planta a la espera de que se le asigne un recurso de asistencia acorde a sus necesidades.

Por su parte, la asociación el Defensor del Paciente denunció la «falta de respeto e indefensión» que, a su juicio, están soportando esta mujer y su padre, un hombre de 72 años, que acude casi a diario desde el sur grancanario a visitarla y darle de comer. «Cada vez estoy más cansado, agotado de escuchar a mi hija decirme que la saque de allí, de estar todos los días en la carretera. Ya me gustaría tenerla en casa pero no puedo hacerme cargo de ella ni controlarla, ya no tengo fuerzas y estoy enfermo», decía hace apenas unos días su padre.

Por ello, Flores instó a la Fiscalía de Las Palmas a que investigue a «la administración canaria» por «dejación de funciones» y a los responsables del hospital por «abandono» de esa paciente, ya que considera que se trata de un caso «más propio de una país tercermundista». El centro hospitalario, por su parte, recordó que la usuaria «no tiene criterio para ingreso y cuenta con el alta médica por lo que no debería estar en el centro hospitalario. No obstante, se le atiende sus necesidades básicas», y recalcó que «somos un hospital y no un centro sociosanitario». Francisca se encuentra actualmente en el área de pacientes psiquiátricos pero también ha ‘residido’ en los pasillos y en el nuevo espacio estrenado en abril del servicio de Insular.

Más casos. La Consejería de Políticas Sociales del Gobierno canario apuntó la pasada semana que este caso solo dependía de resolverse qué recurso era el «más adecuado para ella», sin embargo su responsable Cristina Valido, agregó ayer tras una rueda de prensa sobre un proyecto piloto contra violencia machista en Moya, que la administración que dirige trata «de acompasarse a la realidad que existe porque los afectados llegan por muchas vías» y no puede saltarse «las listas de espera».

Destacó que el caso de Francisca «no es el único; existen muchas personas en situaciones similares», aunque Valido no disponía en ese momento del dato porque «oscila mucho».