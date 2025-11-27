El rector de la ULPGC, ante la amenaza de «masacre»: «La tranquilidad debe ser la norma imperante en los campus» El rector se encuentra en contacto directo con la Delegación del Gobierno para determinar las medidas preventivas y pide que «prosiga la normalidad en todos los centros»

«La tranquilidad debe ser la norma imperante en los campus». Así lo ha manifestado en un comunicado el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Lluís Serra, ante el correo que amenazó con una «masacre» en la institución académica, en la mañana de este jueves.

La Gerencia de la universidad, a instancias de Serra, envió un escrito interno a toda la comunidad universitaria explicando las medidas adoptadas tras la recepción del mail.

El rector se encuentra desde entonces en contacto directo con la Delegación del Gobierno para determinar las medidas preventivas en todos los campus y pide que «prosiga la normalidad en todos los centros».

Serra insta a que impere la tranquilidad, al menos, hasta que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado comuniquen a la institución cualquier cambio o novedad en sus investigaciones.

La Gerencia también solicita a los centros que «se mantenga la actividad en las aulas».

Desde la ULPGC insisten en que la actividad se ha desarrollado con normalidad en los diferentes campus, pese a los desalojos efectuados en algunos de ellos. En todo caso, recuerdan, la Gerencia no emitió una orden oficial de evacuación.