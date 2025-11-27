Así fue el correo que provocó el desalojo de la ULPGC: «Voy a ir armado para fusilar a tantos godos como sea posible» Se han producido algunos desalojos en varios campus, aunque desde el rectorado no se ha emitido ninguna orden de evacuación

Imagen de la circular urgente que envió la gerencia en relación con la amenaza.

Dánae Pérez Perdomo Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 27 de noviembre 2025, 11:35 | Actualizado 11:50h. Comenta Compartir

Un mail amenazante dirigido a diferentes direcciones de correo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha causado alarma en los diferentes edificios de la institución académica. Tanto es así, que se han producido algunos desalojos en varios campus, aunque desde el rectorado no se ha emitido ninguna orden de evacuación.

El correo que ha causado la alarma es el siguiente:

«Soy canario e integrante del grupo 764 y este jueves ire a hacer una masacre en la ULPGC, voy a ir armado con mis AK-47 para fusilar a tantos godos como sea posible y luego me suicidare como parte de un sacrificio de sangre para mi señor Achaman-Satanas y asi Ilevar al despertar de la raza Guanche atlante y la independencia de Taknara.

Revindico al MPAIAC que a pesar de haber sido de izquierda fueron los unicos que supieron dar la lucha por la supervivencia de nuestra raza Guanche superior. ¡Desde Canarias se levantara la Nueva Atlantida que alguna vez fue hace mucho tiempo, la raza solar Guanche despertara de nuevo! ¡Viva Canarias Libre y Salve Achaman-Satanas!».