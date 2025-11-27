¿Qué es el grupo 764 mencionado en la amenaza contra la ULPGC? Considerada una «red terrorista satánica de extrema derecha», sus víctimas suelen ser adolescentes a quienes captan en las salas de chats de plataformas digitales como Telegram o videojuegos como Minecraft | En los casos más graves, han sido vinculados con inducciones al suicidio de niños y adolescentes

Rosario González Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:54 | Actualizado 13:12h.

Este jueves, decenas de estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) recibieron un mensaje con una amenaza terrorista que les obligó a desalojar varios campus de la isla. Un texto que amenazaba con «realizar una masacre este jueves en la ULPGC» y en el que el remitente se adjudicaba su pertenencia al grupo '764', considerado una «red terrorista satánica de extrema derecha» y vinculada al culto satánido la Orden de los Nueve Ángulos, nacido en Reino Unido en los años 60.

La alerta ha generado preocupación sobre una organización que tiene su origen en Estados Unidos pero cuya presencia digital ha sido vinculada a episodios previos de intimidación en decenas de países, incluido España, donde en febrero de este año, la Guardia Civil detuvo en Valencia a Hugo Figuerola, de 23 años y miembro del grupo 764, por amenazar con un tiroteo masivo y un atentado con bomba en Valencia, provocando la evacuación masiva de instituciones en toda la comunidad.​

Según los investigadores, el grupo 764 no presenta una estructura definida ni un liderazgo claro. Está formado por comunidades dispersas que operan de forma clandestina en plataformas digitales como Discord y Telegram, o vinculadas a videojuegos muy populares de forma global como Roblox o Minecraft, donde se infiltran en las salas de chats en las que los adolescentes ingresan para conversar con otros jóvenes de diversos temas y, una vez ahí, detectar a sus posibles víctimas entre los usuarios más vulnerables.

Dichas plataformas colaboran con las autoridades para tratar de eliminar las cuentas detectadas, pero con éxito limitado por su propia naturaleza, muy atomizada y con decenas de miles de cuentas anónimas operando.

Los integrantes del grupo 764 recurren a técnicas de manipulación psicológica dirigidas especialmente a adolescentes y menores de edad, con quienes entablan contacto y a quienes tratan de reclutar y aislar. Presionan a sus víctimas para cumplir retos que incluyen grabarse mientras se autolesionan o someterse a retos o humillaciones y grabarlo todo en vídeo, amenazándoles después con hacer públicos sus datos personales o incluso imágenes comprometidas.

Según las investigaciones, en los casos más extremos se ha vinculado la acción de este grupo con episodios de extrema violencia o incluso suicidios de adolescentes.

Bradley Cadenhead, de 16 años, el primer detenido

Su nacimiento se ubica en el año 2021 en Stephenville, Texas, Estados Unidos, cuando el joven de 16 años Bradley Cadenhead puso en marcha el primer servidor que dio servicio al grupo. Precisamente, el nombre de la organización, '764', haría referencia al código postal de la localidad donde residía Cadenhead: 76401. El joven cumple actualmente con la condena de 80 años de prisión que le fue impuesta, pero la red continuó su expansión pese a su ausencia a través de otros servidores.

La Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) de Reino Unido consideró recientemene al grupo 764 como «una de las amenazas online más graves y serias a las que se enfrenta», con miembros cada vez más jóvenes y un nivel muy bajo de denuncias que dificulta parar su expansión. «El consejo para los padres es que se interesen en lo que hacen sus hijos en internet, utilicen los controles parentales y, si es posible, intenten mantener conversaciones sin prejuicios», alertan desde la agencia.