Urgente Absueltos todos los acusados del caso Emalsa
Imagen de uno de los estudiantes desalojados en la mañana de este jueves.
Imagen de uno de los estudiantes desalojados en la mañana de este jueves. Cober

El alumnado de la ULPGC tras la amenaza de «masacre»: «Se vivieron momentos de tensión e incertidumbre»

Varias facultades de la universidad fueron desalojadas por sus propios medios debido al «miedo» por un ataque de un supuesto miembro del grupo 764

Daniel Armas Ramírez

Daniel Armas Ramírez

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:00

Comenta

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha vivido momentos de tensión en la mañana de este jueves debido a una amenaza de «masacre» por parte de un presunto miembro del grupo 764. Se compartió un correo electrónico donde se alarmaba de que «este jueves ire hacer una masacre en la ULPGC, voy a ir armado con mis AK-47 para fusilar a tantos godos como sea posible».

Varias facultades fueron evacuadas por sus propios medios, a pesar de que desde la universidad se realizó un comunicado informando que el desalojo sin autorización oficial podía generar «además de alarma, otros riesgos de seguridad innecesarios». Desde el correo se informaba también de la comunicación entre las fuerzas de seguridad y la gerencia de la ULPGC.

Lucas Pons, estudiante de la universidad, se encontraba realizando un examen en el momento del desalojo. «Estabamos realizando un examen de macroeconomía, cuando nos informaron en medio de la prueba que teníamos que desalojar el edificio sin ningún motivo aparente», comentaba el joven. «Salimos muy rápido pero no sabíamos nada. En un principio pensábamos que era un simulacro y nos lo tomamos en modo de bromas». Pero luego ya nos enteramos de que posiblemente era una amenaza, añadió el estudiante.

Tras los momentos de tensión e incertidumbre, desde la gerencia de la ULPGC se mandó un correo a todos los alumnos informando de que ya podían regresar a las aulas, pero ya «era demasiado tarde», reconoció Pons. «Cuando nos avisaron de volver a las clases, ya todo el mundo se había ido o estaba esperando a las guaguas para irse. Nadie quería volver», añadió.

Un profesor de una de las facultades desalojadas comentaba que «la evacuación fue poco a poco y de manera tranquila. Hubo un poco de confusión pero todos los estudiantes fueron responsables y se concentraron en los exteriores de los edificios.

Imagen del mensaje que envió la facultad de Economía, Empresa y Turismo de la ULPGC al alumnado. Cober

