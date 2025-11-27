Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Urgente Un correo que amenaza con «una masacre» en la ULPGC desaloja varias facultades
Alumnado en los alrededores de los edificios ante la amenaza de bomba. C7

Un correo que amenaza con «una masacre» en la ULPGC desaloja varias facultades

Desde el rectorado no se ha emitido ninguna orden de evacuar pero el alumnado de algunos centros lo ha hecho

Javier Darriba
Lucía Álamo Valencia

Javier Darriba y Lucía Álamo Valencia

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 27 de noviembre 2025, 10:41

Comenta

Un correo amenazante y sospechoso hablando de «realizar una masacre este jueves en la ULPGC» dirigido a varias direcciones de miembros de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha causado el desalojo del estudiantado de varios centros de la insitución, entre ellos, Ciencias Jurídicas y Económicas, ubicadas en el campus de Tafira.

Desde el rectorado no se ha emitido ninguna orden de desalojo, aunque algunas facultades decidieron evacuar por precaución y muchos alumnos se encuentran en las afueras de los edificios esperando algún tipo de respuesta, otros en cambio han preferido irse a casa y esto está ocasionando colas numerosas en las paradas de guaguas cercanas al campus.

«Soy canario e integrante del grupo 764 y este jueves ire a hacer una masacre en la ULPGC, voy a ir armado con mis AK-47 para fusilar a tantos godos como sea posible», dice el correo.

En estos momentos, los servicios de seguridad están reunidos con la Policía Nacional para valorar el impacto del correo y, si se decide así, tomar alguna medida. En todo caso, el rectorado de la ULPGC insiste en que no hay orden oficial de desalojo en los edificios de la universidad.

Como medida de seguridad, la sede insitucional de la ULPGC se encuentra con las puertas cerradas pero con el personal dentro y trabajando «con normalidad».

«Por lo tanto, hasta que no nos comuniquen lo contrario se continúa con la docencia normal», señala por ejemplo un correo enviado desde la administración del edificio de Economía, Empresas y Turismo.

