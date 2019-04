Opositores y profesores presentarán una segunda demanda contra el Gobierno canario

En una nota de prensa, recalcan que la asociación OPCAN representa «a un amplio colectivo de opositores/as y profesores/as que aprobaron las últimas oposiciones de Secundaria y Formación Profesional y que tras la injusticia sufrida, decidieron unirse para manifestarse en contra de una Ley autonómica que blindó las listas de empleo público docente, relegando a aquellos/as que habían superado todas las pruebas a la cola de las mismas, debido a una disposición transitoria en la anterior Ley de presupuestos, promovida por los sindicatos, apoyada por el Gobierno y aprobada en el Parlamento». Esta lucha se ha visto «parcialmente recompensada», después de que la Ley de presupuestos en vigor obligara a la Consejería de Educación a «recolocar a los aprobados de la oposición a continuación del último integrante que haya trabajado en centros públicos canarios».

La Asociación no duda de la «buena voluntad del ejecutivo que ha enmendado parcialmente el efecto de uno bloqueo de las listas de empleo, pero siguen reclamando que se restauren los derechos de todos los aprobados de la oposición, de hecho, hay un elevado número de docentes que desconocen si podrán resultar adjudicatarios/as de una de las miles de vacantes temporales en la enseñanza pública canaria, ya que, esta recolocación ha ordenado en primer orden y, por tanto, sigue blindando a los trabajadores/as, con independencia del tiempo que haya trabajado, un día, un mes o un año e incluso sin tener en cuenta si previamente ha aprobado o no una oposición». Por otro lado, el colectivo comparte «esa visión del gobierno que engrandece la defensa de los canarios como ciudadanos españoles pero resulta y llama la atención que sea en Canarias, donde no se respete a los profesores que han aprobado una oposición realizada en Canarias, algo que lamentan todos los afectados».

OPCAN advierte que la suspensión del Decreto 74/2010 supone contravenir el ordenamiento jurídico estatal así como el mandamiento constitucional para el acceso a la función pública. Por ello, exige al Gobierno que establezca los mecanismos necesarios para garantizar la participación, en pleno derecho, a los aprobados de la oposición no seleccionados en la adjudicación de destinos del próximo curso escolar 2019/20.

«Aunque es sabido por todos/as que el problema de interinidad no es exclusivo de Canarias, el colectivo viene manifestando en las distintas reuniones mantenidas con los interlocutores sindicales que si bien procede considerar los resultados obtenidos en el proceso selectivo de ingreso como un mérito importante a la hora de establecer un sistema de provisión de puestos de trabajo en régimen de interinidad, también conviene resaltar la experiencia docente acumulada en el desarrollo del ejercicio profesional asegurando que el propósito de la asociación no es otro, sino que se cumpla el ordenamiento jurídico atendiendo a todas las realidades».

Por tanto, señala el colectivo que continuará con las actuaciones necesarias para que, tal y como ha anunciado la Consejería de Educación, la reforma del Decreto 74/2010 por el que se establece la constitución de listas de empleo para el nombramiento de funcionarios interinos docentes en centros públicos docentes no universitarios, entre en vigor antes del próximo curso escolar garantizando el acceso igualitario a la función pública y respetando los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

OPCAN recuerda al Gobierno autonómico que el decreto de ordenación de listas de empleo docente es un texto normativo que el Tribunal Supremo calificó de legal y acorde a la Constitución española en su sentencia contra sindicatos canarios, ya que, este garantiza que todos/as los ciudadanos/as accedieran a la función pública docente en igualdad de condiciones.

Respecto a la propuesta de que las listas de empleo no tengan que estar vinculadas a los procesos selectivos, OPCAN añade que «aun no siendo estrictamente necesaria esta vinculación, tampoco sería legal promover, bajo cualquier fórmula, un blindaje de las listas de empleo, por lo cual, la consejería competente en la reforma del decreto debe garantizar que el acceso a las listas de empleo sea igualitario para todos/as los ciudadanos/as».

Además, deberá garantizar que aquellos aspirantes seleccionados sin plaza ocupen el lugar que les corresponde. El colectivo alude a la comunidad autónoma de Navarra donde recientemente el Tribunal superior de Justicia, obliga al Departamento de Educación de esta comunidad a establecer la lista preferente de aprobados sin plaza en virtud de que estima que la selección de personal contratado debe realizarse mediante convocatoria pública y a través de pruebas basadas en los principios de mérito y capacidad, previsión que enlaza con los principios de acceso a la función pública en condiciones de igualdad que establece el artículo 23 de la Constitución, concluyendo no tener en cuenta la lista preferente de aprobados sin plaza es contraria al principio constitucional de acceso a la función pública en condiciones de igualdad.

En consecuencia, OPCAN procede considerar que ante las modificaciones que se propongan en el Decreto 74/2010, resulte necesario la aprobación de una nueva norma que establezca el procedimiento de formación de listas de empleo para el personal docente no universitario, que equilibre la obtención de buenos resultados en el proceso selectivo, con la experiencia docente aportada. Cabe señalar que todas las organizaciones políticas que componen el Parlamento de Canarias, así como el propio Gobierno de Canarias, a través del Presidente, Vicepresidente y la propia Consejera de Educación, han manifestado y reconocido, en reiteradas ocasiones, que se debe ofrecer una respuesta y solución a las reivindicaciones realizadas desde esta asociación. Es por todo ello, que el colectivo que está a la espera de que estos representantes los reciba para presentar sus propuestas, exige al Gobierno que tutele, regule y defienda un modelo de ordenación de listas de empleo con mayor reconocimiento de los aprobados, lo cual garantice su incorporación a los centros educativos canarios, después de aprobar una oposición donde han demostrado los conocimientos de las materias, dominio del currículo canario y legislación educativa, además de innovación educativa y cualificación pedagógica.

Por último, OPCAN, al igual que el resto de sindicatos, reivindica bajo su lema «Aulas con Bienestar» la «necesaria y urgente recuperación de las 18 horas lectivas, lo cual contribuiría a la mejora de la calidad de la enseñanza y sus resultados educativos, tal y como se recoge en las evidencias recopiladas por la OCDE, señalando que ésta se relaciona directamente con el profesorado». Esta medida supondría incorporar más de una millar de docentes a los centros educativos, lo cual, solucionaría muchos de los problemas actuales de la educación canaria.