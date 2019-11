Los sexenios de Educación no caben en el presupuesto

"No se puede, no es que no se quiera", ha indicado en rueda de prensa, apuntando que en los próximos días, la consejera de Educación, María José Guerra, se reunirá con los sindicatos para buscar una solución a sus reclamaciones.

Pérez ha comentado que cuando una Comunidad Autónoma aprueba una subida retributiva superior a lo que permite el Estado, suele haber un "conflicto jurídico" que acaba normalmente en un "retroceso" para los trabajadores, poniendo como ejemplo el fondo social para funcionarios de 9 millones de euros que ha sido impugnado en el Tribunal Constitucional.

"Tenemos voluntad de cumplir el acuerdo pero hay que esperar a que el Estado diga si se puede o no", ha indicado, al tiempo que se ha preguntado "qué sentido tiene forzar la maquinaria legislativa" dado los resultados que ha habido en el pasado con cuestiones de naturaleza similar.

Asimismo, ha apuntado que el presupuesto del próximo año cumple el máximo que permite la ley -con una subida global del 6,9% en gasto de personal para la plantilla de la Comunidad Autónoma cuando el gasto no financiero solo aumenta un 2,7%-.

"No es hacer propaganda, suben más las retribuciones de los trabajadores públicos que la media de gastos del Gobierno", ha destacado.

Pérez no ha querido evaluar si el aviso de huelga de los profesores es exagerado o no y ha advertido de que el Gobierno tiene una actitud "constructiva" y quiere "evitar la insatisfacción" de los trabajadores.

"Hemos mirado el expediente una y otra vez y hacemos lo que podemos", ha comentado.