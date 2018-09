«Las ligas de videojuegos no tienen finalidad educativa»

Los videojuegos y los eSports no son lo mismo. Tener claro esto es «fundamental» para entender por qué especialistas como ella y de otros distintos ámbitos se han posicionado en contra de la liga escolar de eSports que se pondrá en marcha en octubre en 20 institutos de Canarias promovida por la Consejería de Educación. Así lo asegura la ingeniera informática, profesora de la ULL y experta en videojuegos activos y educativos Carina González que también advierte de que «no se trata de juegos deportivos digitales», sino de «competiciones de videojuegos que ofrecen espectáculo digital en torno al que se mueven millones».

Esta experta, que forma parte de «un grupo de investigación pro-tecnología», defiende los videojuegos como recurso didáctico y apela a «investigaciones consolidadas» sobre videojuegos, sobre el binomio videojuego-educación y sobre todo lo relacionado con la gamificación. Sin embargo, avisa de que la investigación en torno a los eSports o competiciones de videojuegos «no está en absoluto madura».

Por eso apela a la necesidad de contar con «evidencias científicas sobre el fenómeno de los eSports antes de meterlos en las escuelas» y considera «muy importante» analizar, por ejemplo, «qué se está aprendiendo con los eSports en contextos que no son formales que están fuera del ámbito educativo».

Llama la atención sobre la confusión que, posiblemente de manera intencionada, se está produciendo con ambos términos «porque no todos los videojuegos son eSports» y avisa de que «los eSports no tienen una finalidad educativa».

Ante esto, se pregunta por qué el Gobierno de Canarias «en lugar de sopesar su propuesta y presentar un proyecto formativo integral para todos los centros de Canarias sobre videojuegos, e incluso sobre el uso de móviles», plantea de manera «cuanto menos prematura» una liga donde los escolares serán como «conejillos de indias». Y dice no entender «cuál es el interés por esta liga y por los tres videojuegos elegidos; por qué esos y no otros».

Los videojuegos elegidos son Fifa 2018, Leage o Legends y Crash Royale y González plantea por qué no se eligieron otros como Minecraft o World of Warcraft (WoW), que no generan negocio alrededor ni espectáculo digital pero que son, dice, «una herramienta para enseñar robótica, física o resoluciones de problemas». La experta cree que se están metiendo los eSports de manera «precipitada» en las aulas, cuando debería haber un proyecto integral hecho con rigor, «no un experimento», contando con expertos y con el consenso de la comunidad educativa.