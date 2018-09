El rector de la ULPGC reclama «más autonomía» en el comienzo del curso

«Lo que con urgencia necesitamos las universidades es más autonomía», afirmó este viernes el rector de la ULPGC en el acto de apertura del curso. Rafael Robaina apeló en su discurso a que la ley universitaria que reclaman los rectores les dé más capacidad y libertad para programar enseñanzas, contratar cuadros docentes y gestionar «como se debe y merece la investigación, completamente lapidada por la burocracia de una ley de contratos pensada para las auténticas administraciones públicas, no para la universidad». Robaina abrió la puerta incluso a que las universidades estén comandadas por rectores profesionales y consejos de administración. «Somos valientes y si esto depende de la constitución de un consejo de administración profesional o conlleva incluso un rector ajeno a la universidad, ¿por qué no?, ¿acaso no existe ese modelo de gestión en otros países?», dijo.