El presidente Clavijo, los eSports y... ¿valores olímpicos?

En una entrevista publicada por el periodista Francisco Suárez Álamo, (CANARIAS7, 29/07/2018) al Presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo y ante la insistencia del periodista para que se explique, le indica a Clavijo « ese empeño en que los videojuegos entren en la actividad escolar», el Sr. Clavijo, entre otras cosas contesta que «r epresenta los valores del olimpismo: citius, altius, fortius... », sinceramente su afirmación y respuesta me ha dejado totalmente perplejo y asombrado, motivada por el error conceptual, quizás un desliz o desconocimiento del Presidente Clavijo sobre la filosofía, historia y espíritu del Olimpismo, como «filosofía de vida», ya que lo indicado no son los valores del olimpismo, sino que las locuciones « citius, altius, fortius» corresponden realmente al Lema Olímpico, según la expresión latina que significa «más rápido, más alto, más fuerte», expresan las aspiraciones del Movimiento Olímpico y que una vez aprobada la propuesta con la creación del Comité Olímpico Internacional (1894) fue pronunciado por primera vez por el varón Pierre de Coubertin en la inauguración de los Juegos Olímpicos de la Era Moderna, en Atenas (Grecia) el año 1896, el autor de este lema fue su amigo personal el dominico fray Henry Didon que lo había pronunciado previamente y años anteriores en el frontispicio de su colegio de San Alberto Magno de Arcueil.

Sinceramente, solo conocemos un par de folios de esta iniciativa que llaman proyecto extraescolar, que formó parte de la convocatoria enviada por e-mail a los centros educativos, y además de un presupuesto asignado en torno a 120.000 euros, para 20 centros, nos gustaría conocer exactamente cómo es, en qué consiste, cuáles son los fundamentos educativos, didácticos-pedagógicos, el marco teórico de su fundamentación científica, los objetivos, contenidos, la metodología de trabajo, los recursos humanos, materiales, infraestructuras, recursos presupuestarios, la planificación (corto, medio y largo plazo) y hoja de ruta, criterios para la evaluación, seguimiento y control, memorias, sistema de garantía de calidad, feed-back, etc.. Sería muy saludable y por cuestiones de transparencia democrática la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de los documentos que soportan el proyecto y con la evidencia objetiva poder valorar la calidad y excelencia del mismo. Otro aspecto a valorar sería la precipitación, improvisación y publicación a 12 días de finalización del curso escolar y en puertas de las vacaciones de profesores y estudiantes y además comprobar la legalidad del procedimiento administrativo utilizado, por la asignación presupuestaria destinada, ficha de gastos, el derecho de asegurar la igualdad y equidad de oportunidades, tipología y tiempos de publicación, etc.

A pesar de la anterior frustración y fracaso de que no fuese apoyada la inclusión de los denominados e-Sports en la Ley Canaria del Deporte por el Parlamento de Canarias, parece ser que la nueva estrategia de Presidente Clavijo es ahora la promoción y organización de una Liga de Videojuegos Competitivos (FIFA 2019, el League of Legends y el Clash Royale) que precipitadamente fue convocada el 18 de junio-2018 para su puesta en marcha a celebrar de octubre a diciembre-2018 en distintos centros públicos de enseñanza secundaria/bachillerato y formación profesional, además de que ya ha sido publicada en la prensa local algunas informaciones de intenciones para su implementación en hospitales infantiles en Canarias, seguramente con el fin de que se generalice en próximos cursos escolares en la mayor parte de los centros educativos de Canarias, lo que ha provocado la inmediata protesta por parte de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Canarias (APapCanarias), que denuncia serios problemas por previsibles adicciones a los videojuegos por parte de las jóvenes promociones de estudiantes, además de las denuncias y comunicados de todos los partidos políticos y prácticamente del resto de colectivos citados anteriormente, que se han manifestado en contra de estas iniciativas del Gobierno de Canarias.

La constante insistencia del Presidente Clavijo y de algunos de sus asesores más cercanos para que los Videojuegos Competitivos (e-Sports), sea considerado un Deporte, idea ya frustrada por el contundente rechazo de la mayoría de los votos de los partidos políticos en el Parlamento de Canarias (Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español, Nueva Canarias y Podemos) que han impedido sea incluida en la reforma de la Ley Canaria del Deporte, después de muchos debates celebrados entre los meses de 2017-18, no se entiende su empecinamiento, si no es por los potentes intereses económicos que subyacen detrás de esta novedosa industria. Esta incrédula propuesta provocó la reacción inmediata de amplios colectivos sociales y profesionales que se pronunciaron en contra de estas iniciativas del Gobierno de Canarias, como fueron el Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física (COLEF), a nivel nacional y regional, Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Asociación de Gestores Deportivos, la Asociación de Clubes de Élite de Gran Canaria (ACEGC), así como los Ayuntamientos de Agüimes, Santa Lucía, Telde, Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, artículos de opinión en medios de comunicación social, debates en radio, televisión, etc..

Por este motivo y con respeto, recomendaría al Presidente Clavijo que promueva realmente los Valores Olímpicos que se contemplan en la filosofía del Movimiento Olímpico, como una auténtica filosofía de vida, entendidas como creencias que regulan el comportamiento humano, son principios, actitudes, conductas y comportamientos éticos, convicciones, creencias sociales-culturales-políticas que involucran nuestros sentimientos, emociones y las tomas decisiones, con auténtico compromiso social. Estos valores están contenidos en la Carta Olímpica (la codificación de los principios fundamentales del Olimpismo), para que por una parte sean incluidos y contemplados en la promoción de los Videojuegos Competitivos (e-Sports), en la Liga de los e-Sports en los centros públicos, pero además también sean aplicados de manera muy especial en la forma y manejo de gestionar y hacer política de Gobierno, tanto con sus socios como con los partidos de la oposición y con la población en general para impulsar una nueva cultura política en la Comunidad Autónoma de Canarias. Le informo que los Valores Olímpicos principales y sobre los que gira el movimiento olímpico realmente son: la excelencia, la amistad y el respeto, fueron hábilmente seleccionados por amantes de la actividad física y del deporte, expertos de cultura humanista, para describir la base ideológica, de filosofía y espíritu de trabajo que sustenta el Movimiento Olímpico para impulsar y promover la unión y conexión del deporte, con la cultura, la educación que puedan aportar extraordinarios beneficios para toda la juventud, de las distintas generaciones y en general de la población mundial, para la convivencia, la paz y la concordia de todos los seres humanos, para el desarrollo armónico del hombre y de la mujer, en un mundo garantista entre iguales. En muchos documentos promovidos por el olimpismo, resaltan estos valores enraizados en el humanismo, que deberían ser contemplados tanto a nivel individual, personal, colectivo, organizativo y se puedan entender y comprender según las siguientes connotaciones:

-Excelencia: Esfuerzo, lucha constante, tesón, para dar lo mejor de sí mismo, tanto en la familia, en grupos de amistades, la profesión, el momento de juego, en la vida en general. No se trata de ganar sino también de participar, sobre la superación de las metas personales, esforzarse para ser y hacer lo mejor en nuestra vida diaria.

-Amistad: Luchar diariamente por construir un mundo mejor, agradable, amable, pacífico, gracias a la actividad física y del deporte, a través de la solidaridad, el compañerismo, el espíritu de equipo y el optimismo, la actitud positiva. Considerar al deporte como una herramienta para la compresión mutua entre individuos y personas de todo el mundo a pesar de las diferencias existentes por condiciones físicas, culturales, intelectuales, credos ideológicos, políticas, religiosas,

-Respeto: Respetar la vida, la tuya y la de los demás, respetar nuestro cuerpo, respetar las leyes, normas y regulaciones, respetar al medioambiente, respetar las ideas y creencias de los otros. En relación con el deporte, respeto por el fair play o Juego Limpio y por la lucha contra el doping o cualquier otra forma comportamiento antiético.

-Otros valores olímpicos contemplados en distintos documentos y suelen ser tratados en cursos de formación sobre olimpismo y deben estar presentes en la vida diaria, entre otros son: igualdad, justicia, imparcialidad, respeto a las personas, racionalidad, entendimiento, universalidad, paz, multiculturalidad, igualdad, juego limpio, justicia, deportividad, honestidad, solidaridad, fraternidad, compañerismo, coraje, esfuerzo, superación, constancia, colaboración, etc

El Presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach ya manifestó en agosto de 2017 ante la prensa: «Queremos promover la no discriminación y la no violencia entre las personas. Ello no coincide con los videojuegos que tratan de la violencia, las explosiones y los asesinatos», que son temáticas muy propias de los videojuegos más demandados internacionalmente, por otra parte hace mención a la necesidad de que se respeten los valores olímpicos, las reglas y regulaciones del movimiento olímpico, entre otras el anti-doping, las apuestas económicas, manipulación, explotación de menores, igualdad de género, etc. No obstante ha mostrado su predisposición para mantener un diálogo con la industria de este sector en alza. Por otra parte, en el mes de marzo-2018, el Comité Olímpico de Alemania se opone a reconocer a los e-Sports, se ve reflejada en la publicación de noticias alemana Deutsche Welle, su portavoz Michael Shirp manifestó que «Los eSports son una industria formada por editores de juegos, organizadores de torneos y fabricantes de software, ninguno de los cuales puede hacer una solicitud al Comité para que se conviertan en deportes olímpicos».

En el acto celebrado el día 30 de julio de 2018, en el salón de actos del Museo de las Ciencias Elder de Las Palmas de Gran Canaria, según indicaciones de la convocatoria, eSports y valores olímpicos hacía mención a la firma de un convenio de colaboración entre el Presidente del Gobierno de Canarias, Sr. Clavijo y el Presidente del COE, Alejandro Blanco, para el fomento de los Valores Olímpicos de los Videojuegos Competitivos (e-Sports). Sinceramente, creo que en este acto político se habló mucho de la promoción, protagonismo e importancia económica, oportunidades de la industria de los e-Sports y muy poco o escasamente sobre los valores olímpicos (me remito a las palabras, los audios y reportajes existentes, publicados en los medios de comunicación social), que por la convocatoria debió ser la principal razón del mismo, por lo demás el Presidente Clavijo logró la foto que deseaba y era estar al lado del Sr. Alejandro Blanco, Presidente del COE, como para dar la imagen de apoyo de su proyecto y rentabilizarla políticamente. Es cierto que las fotos las ha obtenido (puro marketing e imagen política) y la prensa local se hizo eco al día siguiente, pero sinceramente, no tiene el apoyo de las distintas sensibilidades, partidos políticos y colectivos sociales/profesionales que se han manifestado en contra de esta idea, por las formas, maneras utilizadas por el Presidente Clavijo y colaboradores, que en este último año han provocado innecesariamente múltiples debates, enfrentamientos, polémicas que contradicen por completo y devalúan la esencia y existencia de los valores olímpicos y es necesario actuar con el ejemplo. Por último decir que nos gustaría conocer los términos concretos del convenio firmado para poder saber en qué consiste el proyecto y de qué manera se va a promover la educación en los valores olímpicos.

Dr. Antonio González Molina.

Decano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Profesor de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.