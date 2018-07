Canarias implica al COE en los ‘eSports’

El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, y el máximo responsable del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, firmaron ayer un convenio para la promoción de los denominados eSports (videojuegos de competiciones deportivas) en las islas. Ambos coincidieron en que su difusión es necesaria para «atraer» a los millones de jóvenes que los practican e inculcarles los «valores» del movimiento olímpico.

La firma del convenio, dijo ayer Clavijo, «despeja las dudas de que esto sea una ocurrencia o una frikada. Aquí hay un trabajo pedagógico y didáctico y es la adaptación a una realidad que, nos guste o no nos guste, existe. El Gobierno de Canarias podría haber utilizado la técnica del avestruz, o afrontarla con transparencia, con debate, y empezar a trabajar juntos como sociedad. No creo que haya nadie que tenga en su casa un hijo o hija de 6 años hasta los 30 que no esté con un móvil, una consola, la tablet... o los guiamos en ese nuevo mundo y los educamos en esos valores que representa el deporte o, al final, los dejaremos solos y las consecuencias no van a ser la que nos gustaría como Gobierno».

El acuerdo se rubricó como acto final de un foro organizado por Editorial Prensa Ibérica cuyo maestro de ceremonias fue el representante de eSports Talent Canarias, Miguel Ángel Betancor.

«¿Por qué nos hemos asociado al Gobierno de Canarias?», se preguntó ayer el presidente del COE, Alejandro Blanco, para responder que su gran preocupación es «la educación en valores».

Blanco recordó que el movimiento deportivo «ha cambiado» con los años, y señaló que el Comité Olímpico «ha hecho algo importante: mantener los 28 tradicionales y dar la posibilidad a las ciudades organizadoras de incluir otro deporte». Así, dijo, en España se contabilizan 3.700 deportistas federados, pero 22 millones de personas «practican deportes» en nuestro país. «El movimiento olímpico se ha adelantado. Se ha dado cuenta de que hay millones y millones de jóvenes, y no tan jóvenes, que están aquí y la fórmula de atraerlos hacia nosotros es a través de unos juegos que primen los valores del deporte. No nos interesa tanto quién es el campeón, sino recoger ese movimiento mundial digital que está en toda la sociedad y a la cual el movimiento olímpico no puede ser ajeno».