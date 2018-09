El COI rechaza incluir los ‘eSports’ dentro de los Juegos Olímpicos

Bach ya se pronunció de forma similar el año pasado a título personal, aunque en octubre de 2017 el COI equiparó eSports con actividades deportivas tradicionales, un futuro paso a su posible reconocimiento.

Las declaraciones se produjeron en el contexto de los Juegos Asiáticos, que contó con una demostración competitiva de eSports con seis videojuegos: Arena of Valor, Clash Royale, Hearthstoner, League of Legends, StarCraft 2 y PES 2018.

Bach criticó duramente «los juegos de matar. Desde nuestro punto de vista contradicen los valores olímpicos y no pueden ser aceptados». Y, aunque él consiguió la medalla de oro en 1976 en esgrima, no consideró que ese sea un deporte violento.

«Por supuesto que cada deporte de combate tiene sus orígenes en la lucha real entre personas. Pero el deporte es la expresión civilizada de eso. Si hay juegos electrónicos de matar a otros, eso no puede alinearse con los valores olímpicos», señalo durante la demotración de los Juegos Asiáticos en la que se presentó el viraje de los eSports hacia la temática deportiva para la próxima edición de los Juegos de Hangzhou 2022

Así, se separarán de los juegos de batallas con el objetivo de convertirse en disciplina olímpica debido a la consideración violenta que se tiene de estos dentro de los organismos olímpicos internacionales.