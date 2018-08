El PSOE propone que la ley educativa canaria vete los videojuegos en el aula

Los socialistas canarios destacan en su comunicado que no rechazan la práctica e implantación de deportes electrónicos, «que, como asegura el secretario regional de los socialistas en Canarias , Ángel Víctor Torres , deben tener su espacio, pero no dentro de los centros educativos».

En 20 centros

El próximo curso la Consejería de Educación ha impulsado la primera liga escolar de videojuegos de Canarias, impulsada por la UD Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife. Participarán equipos de 20 centros educativos del archipiélago que competirán con los videojuegos FIFA 2019, League of Legends y el Clash Royale. La portavoz del área educativa del PSOE canario critica la falta de transparencia con este proyecto porque «de momento, no sabemos de qué va, de lo que se consideran eSports o no, ni los valores que representan. No es la primera vez que un organismo o persona con cargo político hace referencia a este tema y, parece, que sólo los que están dentro de los deportes electrónicos son conocedores y expertos del tema».

Educación justifica este proyecto piloto señalando que busca «concienciar al alumnado y las familias sobre el uso responsable de los videojuegos», que incluye «talleres sobre uso responsable de las TIC, higiene postural, hábitos de vida saludable, gestión de emociones y otras materias». Se desarrollará como actividad escolar dos tardes a la semana.

En el comunicado, el PSOE señala que fueron dirigentes socialistas como José Miguel Pérez y Ángel Víctor Torres los responsables de «dar respuesta a una exigencia de los ayuntamientos canarios para abrir los centros educativos por las tardes y realizar actividades extraescolares deportivas y culturales». Y se fue muy exigente, añade, «con no aceptar determinadas actividades que generasen violencia, que no fuesen estrictas con una formación determinada». «Ahora, se quiere utilizar ese mismo formato para implantar, bajo el paraguas de la Ley Canaria de Educación, los eSports, que nada tienen que ver con la formación de los chicos y chicas», concluye.