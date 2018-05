Dulce Xerach denuncia que sufrió abusos sexuales

La que fuera dirigente de Coalición Canaria, ha dicho en un tuit que fue víctima de abusos sexuales y de poder en 1991, en la isla de Tenerife: «Parece fácil decir #cuéntalo cuando en realidad #nopuedocontarlo. Aunque ocurrió en 1991 en #Tenerife,quien lo hizo aún tiene poder político y me cerraría hoy más puertas de las que ya me cerró en su día por decir NO. No fue solo un abuso sexual fue un abuso continuado de poder», afirma el texto.

Este movimiento ha sido tendencia mundial en Twitter durante días. Un ‘hashtag’ donde miles de mujeres han compartido los testimonios de sus agresiones sexuales iniciadas tras la indignación desatada por la sentencia a La Manada, donde se condenó por abuso sexual y no por violación a los agresores de una joven de 18 años en los sanfermines de 2016.