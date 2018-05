Xerach se suma a #cuéntalo

«Parece fácil decir #cuéntalo cuando en realidad #nopuedocontarlo. Aunque ocurrió en 1991 en #Tenerife, quien lo hizo aún tiene poder político y me cerraría hoy más puertas de las que ya me cerró en su día por decir NO. No fue solo un abuso sexual fue un abuso continuado de poder», ha escrito la exviceconsejera de Cultura del Gobierno de Canarias en su cuenta personal de Twitter. Xerach Pérez está hoy alejada de la actividad política. Pero «todo lo que ha pasado últimamente –en alusión a la sentencia sobre La Manada– me ha recordado episodios que creía olvidados», explica al preguntarle qué le ha impulsado a participar de una etiqueta usada por millones de mujeres para relatar experiencias de abusos, agresiones sexuales e incluso, violaciones.

«Quería decir solo eso, que aunque han pasado 27 años aún no es fácil contarlo. Nada más. El hashtag me llevó a viejos recuerdos pero la conclusión es la misma: ni puedo ni quiero contarlo. Al menos por ahora», zanja.

Aún así, se manifiesta partidaria de que las mujeres en cargos de relevancia pública desvelen lo que sucede en los distintos escenarios donde se despliega el poder que, mayoritariamente todavía ejercen los hombres. «Sí, sería conveniente», admite pero asegura que «hoy por hoy las consecuencias serían tan devastadoras para ellas que no vale la pena ni planteárselo».

Por eso no quiere ir más allá de su tuit, que hasta ayer por la tarde había cosechado diez retuits y 18 «me gusta». Entre las reacciones visibles, ninguna está identificada como cargo político.

Quien sí ha ido más lejos es la secretaria general de Podemos en Andalucía. Teresa Rodríguez escribió: «Primer día de Universidad. El pueblo queda atrás. Camino de la primera clase. Nervios, ilusión, orgullo. Un tipo en bicicleta se me para, me coge las tetas con las dos manos y se va riendo. Miedo, vergüenza, odio. La ciudad se convierte en una enemiga».

La ‘no violación’, la confesión que escribió la codirectora de Público, Virginia P. Alonso, ha desencadenado miles de réplicas que se han ido desgranando a través de #cuéntalo, etiqueta que creó la periodista Cristina Fallarás al tuitear la columna de Alonso el pasado 26 de abril.

Desde entonces, el movimiento ha trascendido a otras redes sociales, como Facebook o whatsapp, y se ha impuesto como una de las tendencias mundiales de mayor alcance en las conversaciones (trending topic) llevadas a cabo en las redes sociales durante varios días seguidos, reflejo de la profunda indignación que ha causado la sentencia a La Manada con la condena por abusos sexuales y no por violación.

La etiqueta ha servido también para que muchas personas, entre ellas hombres, hayan tomado conciencia de la necesidad de denunciar situaciones de acoso y de no volver a tener una actitud tan tolerante como hasta ahora.