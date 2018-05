Siguen las críticas judiciales a Catalá y el PSOE pide que aclare su acusación

Un día después de que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, criticase al juez que emitió el voto particular en el caso de La Manada pidiendo la absolución, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra salió en defensa del magistrado, mientras que el PSOE pidió al ministro que aclare su acusación o esté «callado». Ayer, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), Joaquín Galve, aseguró que Catalá cometió un «ataque directo a la independencia del poder judicial», motivo por el que junto al resto de jueces y magistrados navarros suscribió el lunes un escrito indicando que esto debería «provocar su inmediata dimisión». Galve consideró que el juez discrepante, Ricardo Javier González, es «una persona absolutamente normal, buen juez».

El lunes, el ministro Catalá dijo que «todos saben» que ese magistrado «tiene algún problema singular» y que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) «debería haber actuado preventivamente» contra él, posición que fue apoyada por la portavoz del PSOE en el Congreso y exmagistrada, Margarita Robles, y el secretario de Organización del partido, José Luis Ábalos. Sin embargo, ayer, Pedro Sánchez se desmarcó de las palabras del ministro: «yo no lo diría así», corrigió cuando le preguntaron por el «apoyo» de los socialistas a Catalá y explicó que el PSOE no va a «entrar en disquisiciones sobre la actuación personal de un magistrado».

Tras señalar que debe ser el CGPJ el que lo haga, Sánchez reprochó al ministro que sus declaraciones no estén «ayudando a centrar el debate donde realmente se tiene que centrar, que es una sentencia que no recoge el espíritu y los valores de una sociedad que el 8 de marzo cambió». En la misma línea, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, dijo comprender que los ciudadanos protesten ante una resolución judicial, pero que los políticos deben tener «cautela». Desde Podemos, su líder, Pablo Iglesias, pidió que no se ponga el foco en el juez que emitió el voto particular sino en el fallo.