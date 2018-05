Las mujeres cuentan sus experiencias en 140 caracteres

@ginacervesato

«Tuve que escaparme»

«Sufrí dos casos en los que yo dije no y el pibe siguió actuando como si nada, en uno de los cuales tuve que escaparme para que no siga y en otro muchas personas lo tomaron como un chiste.».

@abrilreinoso_

«Me viola»

«2016. Tengo 16 años, voy a la parada para ir al colegio, como todas las mañanas. Me suben a un auto, a dos cuadras de mi casa. Precintos en las muñecas, cintas en la boca y en los ojos. Me viola y después me deja en medio de una villa. Lo cuento yo porque todavía puedo».

@rios_arii

«Me tocó cual objeto»

«Tengo 15 años, fui a una juntada y tomé alcohol. Se acostó conmigo y me tocó todas mis partes, cual objeto, sin escuchar mis NO. Se aprovecho de otras maneras y lo negó. Lo cuento yo porque mi amiga todavía no puede hablarlo sin llorar».

@vamonosdeaqui

«Se bajó los pantalones»

«Cuando tenia 10 años mi primo (7 años mayor que yo) se bajó y me bajó los pantalones, me acostó y directamente me penetró, lo volvió a hacer repetidas veces hasta que lo pude contar (nunca nadie me creyó) Todavía tengo que compartir encuentros familiares con él».

@enfurecidohomer

«No estáis solas»

«Leer #cuéntalo es una bofetada de cruda realidad. Los hombres que no quieran verlo tienen un problema. Promovamos el respeto y denunciemos esas actitudes. No estáis solas».

@danimartinezweb

«Nos da asco»

«Creo que los hombres hoy tenemos que gritar muy alto que nos da asco esta gente y esta sentencia. No estáis solas, pensamos como vosotras y somos conscientes de vuestros miedos y de lo que padecéis. Todos, hombres y mujeres, acabaremos con esta mierda que ensucia nuestra sociedad».

@yiyiirojas

«Me persiguieron»