Cuando caminar no es un capricho

La «policía de los balcones» hace estos días su ronda increpando a todo aquel que se salte la cuarentena. Pero el confinamiento no hace mella en todas las personas por igual. Quienes padecen un trastorno del espectro autista (TEA) sufren más la ruptura de las rutinas y la falta de actividades en las que volcar su ansiedad. Ayer se celebró el día internacional de concienciación sobre el autismo y pidieron «comprensión» y medidas para que puedan ejercer sus derechos y libertades. De hecho, el Gobierno permite, pese al estado de alarma , que salgan a pasear cada día.

Otros casos

En Alzhéimer Canarias el problema que detectan es el estrés de los cuidadores, señala Lorena Álvarez. La parte «positiva» de esta enfermedad es que quienes la padecen no recuerdan cuanto hace que no salen. Sus cuidadores, en cambio, sí, y ahora no tienen el alivio del centro de día, cerrado r la crisis sanitaria.

Luisa Alemán, de la Asociación Párkinson de Gran Canaria, recuerda que los enfermos han dejado de hacer fisioterapia y que aunque lo intentan por medios telemáticos, lo que mas les preocupa es que dejen de hacer los ejercidos de estimulación cognitiva. Además, explica, «según el estadio (de la enfermedad) les afecta más o menos, se ponen más nerviosos, les afecta a la movilidad...». También son días duros para mantener económicamente las asociaciones. Aún no han llegado las ayudas a cuenta del IRPF y eso obliga a las ONG a plantear eres y reducciones de plantilla, lamenta.

En Down Las Palmas también han apostado por la formación virtual, afirma la directora técnica, Fátima Peñate. «Lo más importante era seguir cerca de nuestras familias y personas con Down y lo estamos haciendo». Para ello generan «rutinas», añade, y ofrecen <alternativas» de ocio para sobrellevar el confinamiento.