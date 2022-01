Los cirujanos del Insular harán guardias en Urgencias ante la elevada incidencia de covid

La gerencia del Hospital Universitario Insular ha tomado una decisión inédita en el ámbito sanitario para reforzar las guardias de su servicio de Urgencias, que se encuentra colapsado y saturado por la presión asistencial generada por la elevada incidencia de covid-19, y mermado por la falta de urgenciólogos. Crear una guardia covid-Urgencias que será cubierta por facultativos de los servicios Quirúrgicos, es decir, por cirujanos.

Se trata de una solución de emergencia con la que el centro sanitario pretende aliviar y «cubrir las necesidades asistenciales ante el crecimiento de la demanda» que soporta esta área, según se explica en un correo enviado a los profesionales afectados.

El documento explica que durante al menos los próximos 20 días, en principio hasta el 13 de febrero, cada guardia contará con un facultativo de cada uno de los diez servicios quirúrgicos del complejo: Cirugía General y Digestiva, Cirugía Maxilofacial, Oftalmología, Angiología y Cirugía Vascular, Urología, Cirugía Plástica, Neurocirugía, Otorrinolaringología, Cirugía Torácica y Traumatología. Estos cirujanos ejercerán de apoyo en los módulos F y G de urgencias bajo la supervisión de los médicos de Urgencias en el horario de 15.00 a 8.00 horas durante los días laborables y de 9.00 a 9.00 los fines de semana. Cada servicio quirúrgico cubrirá dos guardias durante este período que esté activa la guardia-covid.

Esta medida, sin embargo, tiene consecuencias en la actividad asistencial de los profesionales que verán su labor en el servicio anulada el día de la guardia, afectando a sus pacientes.

En el caso de que persista la situación de sobrecarga de pacientes covid en el servicio de Urgencias, la gerencia hospitalaria decidirá otro listado de profesionales en el que se incluirán los del servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria.

Este refuerzo de las guardias con cirujanos evidencia no solo «nefasta situación que vive servicio desde hace años y que se ha agravado desde el inicio de la pandemia», señalan los profesionales del servicio, que han visto marcharse a 36 médicos adjuntos en los últimos años «hastiados y cansados» de que la gerencia no solucione el problema de falt a de personal y las precarias infraestructuras del servicio. as neada. Un 'éxodo' que atribuyen, en buena parte, a la sobrecarga asistencial per